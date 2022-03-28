Учні школи, які проживають у різних областях України та всього світу, продовжують отримувати вільний та безперешкодний доступ до знань.

Окрім цього, "Оптіма" відкрила безкоштовний навчальний пакет для всіх українських дітей. Наразі на ньому навчаються понад 85 тисяч учнів. І ця цифра зростає щохвилини.

Детальніше про освітній процес нам розповіла заступниця директора дистанційної школи "Оптіма" Оксана Бондарчук.

– Як вплинула війна на вашу роботу?

– Співробітники школи – такі ж громадяни України, як і всі інші. Частина з них змушена була переховуватися у бомбосховищах, хтось вступив до лав ЗСУ чи тероборони, займається волонтерством тощо. Наш колектив, як і всі громадяни, робить щось корисне для наближення нашої перемоги. Зокрема, надають доступ до якісної освіти у період війни.

– Це правда, що ваші технічні та людські потужності дозволяють навчати понад 85 тисяч дітей?

– Так, звичайно. На сьогодні наші технічні потужності дозволяють забезпечити якісний освітній процес понад 500 000 дітей. Наші вчителі безупинно працюють навіть в екстремальних умовах. Вони справжні освітні герої!

– Розкажіть, що потрібно для того, щоб розпочати навчання на безкоштовному пакеті в "Оптімі"?

– Реєстрація дуже проста і не вимагає жодних документів, довідок тощо. На нашому сайті потрібно зайти на сторінку демодоступу, заповнити невелику реєстраційну форму з мінімальними особистими даними: телефон одного з батьків, електронна пошта учня, його прізвище, ім’я, побатькові та клас, в якому дитина навчається.

Одразу формується автоматичний лист із посиланням на навчальну платформу, логіном та паролем для входу. Ось і все, після цього можна розпочинати навчання. До слова, номер телефону може бути як українського оператора, так і закордонного.

– Як можуть навчатися в "Оптімі" ті, хто ніколи не здобував освіту дистанційно? Чи складно буде дітям і батькам зрозуміти систему?

– Наша система дуже проста й інтуїтивно зрозуміла.

Для кожного учня створюється особистий кабінет, де доступні всі уроки за рік. Дитина бачить весь перелік навчального матеріалу за весь навчальний курс. Тож кожна дитина може знайти тему, на якій вона зупинилась, і продовжити навчання саме з цього місця. Якщо є якісь прогалини у знаннях чи пропущені теми – їх можна дозавершити чи пройти ще раз. Ми працюємо за державним стандартом МОН України. Тож наша програма аналогічна до тих, за якими працюють усі школи.

В кожному предметі ви бачите уроки, вони зафарбовані у різні кольори. Є гід по системі і контакти техпідтримки. Якщо щось незрозуміло, ви завжди можете зв’язатися з класним керівником, вчителем-предметником або технічним працівником. При переході на кожен з предметів – можна побачити вчителя, який викладає та координує обраний предмет. Також доступний перелік підручників та корисних матеріалів. Тому кожна дитина, яка має інтернет, гаджет та бажання може навчатись.

– Чи є якийсь графік проходження уроків, можливо, онлайн-навчання за розкладом?

– Ми даємо орієнтовний розклад, який можна побачити на сайті. Проте наша освітня платформа доступна 24/7. Учні можуть навчатися в той день і час доби, коли їм зручно. Всі вебінари доступні у записі, їх теж можна переглядати коли зручно і стільки разів, скільки потрібно для засвоєння матеріалу. Таким чином, навчання у нас можуть здобувати діти, які опинилися у різних життєвих ситуаціях і, навіть, в різних часових поясах.

– Чи може дитина довільно обирати перелік предметів чи це має бути повний курс предметів, які запропоновані в школі?

– Річ у тім, що школа "Оптіма" – ліцензована. І ми працюємо згідно із державним стандартом, тож весь перелік предметів відповідає йому. Тож всі предмети є обов’язковими до виконання.

Саме тому діти, які в нас є основними учнями та оформлені з документами, зобов’язані виконувати весь перелік предметів. Водночас діти, які навчаються на демокурсі, і які є учнями інших шкіл, в яких навчались до війни, можуть обирати для себе предмети, на яких хотіли б зробити акцент. Або ж можуть проходити усі предмети та наприкінці демокурсу буде мати можливість отримати виписку із оцінками для основної школи, в яку повернеться згодом у мирний час.

– Як побудована система оцінювання?

– Кожен предмет має певний алгоритм оцінювання. На сайті для усіх батьків та учнів є детальне роз’яснення системи оцінювання. Якщо учень щоденно опрацьовує матеріали, виконує тестові завдання, отримуєте поточний контроль, то з цих оцінок виводиться семестрова оцінка, а з них – річна. Проте екстерни оцінюються лише за виконанням річної контрольної роботи.

Наразі дедлайн для виконання і вивчення всіх предметів – закінчення навчального року – 31 травня. Тому у випадку пропуску контрольних робіт та тестів у заздалегідь визначений час – їх можна здати згодом, але до цього фінального дедлайну.

Оскільки наша школа – ліцензований навчальний заклад, тому всі діти, які навчаються в нашій дистанційній школі "Оптіма", отримують усі ті ж довідки та документи, які видаються у звичайній школі. Навіть учнівський квиток. Учні 9 та 11 класів отримують документи державного зразка: свідоцтво про здобуття базової чи повної загальної середньої освіти.

– Як побудовані уроки у вашій школі?

– Наші уроки – унікальні та не мають аналогів в Україні. Ми багато попрацювали над тим, щоб вони були такими, якими є зараз. В них застосовані такі елементи як відеопрезентації, 3Д-моделі, анімація, інтерактивні ігри, кейс-уроки тощо. Для молодших школярів є уроки у вигляді наших авторських мультфільмів. Це відрізняє нас від інших шкіл, і ми цим пишаємось.

– Як відбувається соціалізація у дистанційній школі? Чи створені певні чати для спілкування?

– Звісно, такої соціалізації як у звичайній школі, на жаль, немає. У нашому випадку – це звичайні зустрічі учнів, ми проводили їх двічі на місяць. Це зокрема було для киян та 12 представництв нашої школи у різних районах України у мирний час.

У тих містах, де не ведуться активні бойові дії, наші представництва продовжують свою роботу. Додатково кожен класний керівник має телеграм-канал із учнями. Станом на зараз є 95 таких каналів.

– У вас є два пакети навчання. Один безкоштовний – демодоступ. Інший – платний. У чому між ними відмінність та яка вартість навчання на платній основі?

– Демодоступ – це доступ для всіх дітей. Тобто вони можуть навчатись, комунікувати з вчителем, мати доступ до всіх навчальних матеріалів, отримувати оцінки.

Платний – для учнів, які юридично є нашими, оформлені відповідно до всіх документації, є в усіх реєстрах. Це дозволяє їм бути учнями на законній основі. Такі учні мають більше можливостей в комунікації та консультації з вчителями, спілкуванні з кожним педагогом, опрацюванні матеріалів та контролі знань. І мають класного керівника, який є найближчою людиною в дистанційній школі "Оптіма", яка допоможе у вирішенні будь-яких проблем та питань як у дитини, так і у батьків. Ціни на цілий пакет платного навчання варіюються – від 1 250 до 4 200 гривень на місяць.

Освіта у час війни: діти України можуть безкоштовно продовжувати навчання – дивіться відео