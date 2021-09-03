Вызывает тревогу, – журналист о желании России создать в Беларуси военное учебное заведение

Россия свозит войска и технику на учения "Запад-2021" в Беларусь. Впрочем, у белорусов больше беспокойства вызывают заявления главы Кремля Владимира Путина.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил собственный корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский. Военные учения "Запад" и другие проводят в Беларуси чуть ли не каждый год, поэтому это не редкость, хотя по масштабу событие 2021 года достаточно большое.

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"Большую тревогу вызывает то, что Россия хочет сделать в Беларуси возле Гродно вроде общее военное учебное заведение, где должны быть размещены в частности российские самолеты, вертолеты и тому подобное", – пояснил Калиновский.

Российские военные на территории Беларуси

Белорусов не слишком пугает прибытие российских воинских подразделений на территорию страны. Эти подразделения относительно невелики, поскольку рассчитаны на учения, к которым население уже привыкло.

Хуже была реакция, когда в 2020 году во время пика массовых протестов Путин держал у Смоленска резерв Росгвардии,

– отметил Калиновский.

Он добавил, что российские войска могли направить на подавление протестов, если бы в этом нуждался Лукашенко. Такая ситуация была опасной и очень оскорбительной для белорусского народа.

Авиабаза России в Беларуси

По словам журналиста, Путин уже давно решил создать в Беларуси российскую авиабазу. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко всячески сопротивлялся этой идее, но сейчас он, похоже, полностью идет на уступки Кремлю.

"Эта реализация действительно может быть опасной для будущего Беларуси", – отметил Калиновский.

Политический расчет Лукашенко

В белорусское Гродно еще 29 августа 2021 года прибыли военные России. Они там планируют сформировать учебно-боевой центр совместной подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны России и Беларуси.

Корреспондент акцентировал, что присутствие российских сил в Беларуси является политически важным для Лукашенко. Таким образом он пытается показать, что Россия его поддерживает и что он с Кремлем в хороших отношениях, чтобы удержаться при власти.

"Таков политический расчет Лукашенко, а его военизированная риторика – не более, чем попытки отвлечь внимание от внутренних проблем", – подчеркнул Калиновский.

Речь идет о таких проблемах в Беларуси:

политический кризис, который продолжается;

непризнание Лукашенко легитимным президентом.

Поэтому белорусский диктатор использует все средства для достижения политической цели. Россия в это же время воспользуется этим, чтобы продвигать идею интеграции и подчинения себе Беларуси.

Журналист Калиновский рассказал о действиях России в Беларуси: смотрите видео

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