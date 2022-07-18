Рада запретила во время военного положения принудительно взимать задолженности за ЖК услуги

Верховная Рада запретила на период действия военного положения принудительно взимать с физлица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Соответствующий законопроект сегодня, 18 июля, приняли парламентарии в первом чтении. Речь о законопроекте №7531. "За" проголосовали 287 нардепов.

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Что предполагает законопроект

Законопроект предлагает на период военного положения остановить принудительное исполнение решений о взыскании долгов за коммуналку с физических лиц.

Ранее эта норма действовала в отношении предприятий ОПК, органов военного управления, воинских частей, вузов, учреждений и организаций ВСУ.

К слову, украинцам не будут начислять оплату за коммунальные услуги, если потребитель отсутствует более 30 дней. Но свое отсутствие следует подтвердить соответствующим документом.

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Это касается только счетов за коммунальные услуги, начиная с 24 февраля 2022 года.

Ситуация с начислением платы за коммунальные услуги в регионах отличается. Особенно сложно с расчетами в регионах, где ведутся боевые действия, а также на оккупированных территориях.

Еще в начале марта жители Сумщины рассчитались за электроэнергию за март на 72%, в Нежине — на 68%. %. Уровень расчетов за поставку холодной воды еще выше. В то же время, потребители Ковеля и Староконстантинова рассчитались за потребленное в марте тепло на 100%.

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