По данным американской разведки, одним из 9 вариантов, которые имеет Россия, является захват Киева за двое суток. О том, действительно ли это возможно, – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал руководитель департамента политики безопасности Центра политических студий "Доктрина" Глеб Парфенов.

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Захватить Киев за двое суток

Как пишет NBC News, по данным источников в американской разведке, одним из 9 вероятных вариантов военного вторжения в Украину является захват Киева за 2 суток.

Это всего лишь бравада вроде известного высказывания "Возьмем Грозный двумя десантными полками",

– подчеркнул эксперт.

По его словам, российская армия давно не имела возможности воевать в городе. Это означает, что на самом деле гипотетическая битва может быть довольно продолжительной.

Яркий пример того, как долго может происходить потенциальная битва за Киев, мы можем увидеть на примере боев за иракский город Мосул: он воевал почти год. И это при том, что там находились не такие уж и большие группы террористов. Однако они наносили такие потери, что иракская армия не могла взять его столь долгое время,

– объяснил Глеб Парфенов.

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Россия не застрахована

Кроме того, Глеб Парфенов отметил, что Россия сама не застрахована от партизанских атак непосредственно в собственных городах, так как "во время войны отряды спецназовцев могут работать не только на территории Украины, но и делать партизанские акции против российской власти в их же городах".

Кремлю стоит позаботиться о своих городах / Фото Shutterstock

Тем более прилегающие к границе территории являются этническими территориями Украины – Стародубщина, Восточная Слобожанщина. Если почитать местную прессу, то можно увидеть что настроения населения можно использовать в свою сторону. Украина должна быть готова в случае начала полноценной войны перенести эту войну на территорию России в подпольном виде и проводить акции против российской власти,

– резюмировал эксперт.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Так что даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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