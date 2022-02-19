За даними американської розвідки, одним із 9 варіантів, що має Росія, є захоплення Києва за дві доби. Про те, чи дійсно це можливо – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів керівник департаменту безпекової політики Центру політичних студій "Доктрина" Гліб Парфьонов.

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Захопити Київ за дві доби

Як пише NBC News, за даними джерел в американській розвідці, одним із 9 ймовірних варіантів військового вторгнення до України є захоплення Києва за 2 доби.

Це всього лише бравада на кшталт відомого вислову "Возьмем Грозный двумя десантными полками",

– наголосив експерт.

За його словами, російська армія давно не мала можливості воювати в місті. Це означає, що насправді гіпотетична битва може бути доволі тривалою.

Яскравий приклад того, як довго може відбуватися потенційна битва за Київ, ми можемо побачити на прикладі боїв за іракське місто Мосул: воно воювало майже рік. І це при тому, що там перебували не такі вже й великі групи терористів. Однак вони завдавали таких втрат, що іракська армія не могла взяти його такий довгий час,

– пояснив Гліб Парфьонов.

Слова про "Київ за 2 доби" – лише мрії Кремля / Фото Getty Images

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Росія не застрахована

Крім того, Гліб Парфьонов зауважив, що Росія сама не застрахована від партизанських атак безпосередньо у власних містах, адже "під час війни загони спецпризначенців можуть працювати не тільки на території України, але й робити партизанські акції проти російської влади в їхніх же містах".

Кремлю варто подбати про свої міста / Фото Shutterstock

Тим більше прилеглі території до кордону, є етнічними територіями України – Стародубщина, Східна Слобожанщина. Якщо почитати місцеву пресу, то можна побачити що настрої населення можна використовувати у свій бік. Україна має бути готовою в разі початку повноцінної війни перенести цю війну на територію Росії в підпільному вигляді та проводити акції проти російської влади,

– резюмував експерт.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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