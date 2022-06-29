"Взять Киев за 3 дня": в СБУ рассказали, почему провалились планы российских спецслужб

Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что Путин действительно хотел захватить Киев за условные три дня. Для этого планировалось использовать весь арсенал и все инструменты Кремля: от военных до диверсионных групп и агентов влияния.

По словам Дехтяренко, в этой схеме спецслужбы имели свои четкие задачи. К примеру, сфера ответственности ФСБ заключалась в разведывательно-взрывной деятельности, подготовке и взаимодействии с коллаборантами, чтобы быстро сформировать оккупационную власть на местах.

К слову СБУ задержала гендиректора авиакомпании, который во время военного положения не вернул 10 вертолетов

Агентурная сеть России активно работала в Украине в январе – феврале

В частности, последствия работы ФСБ можно четко увидеть в том же Херсоне, где оккупанты быстренько организовали гауляйтеров.

То есть их общая цель – всеми способами провести легитимизацию оккупантов в Украине. И в этой линии ФСБ, безусловно, работала со своей агентурой в Киеве. Особенно активно мы наблюдали это в январе-феврале, перед вторжением,

– рассказал Дехтяренко.

Спикер СБУ вспомнил ролик о разоблачении народного депутата Андрея Деркача. Он сказал, что если его пересмотреть, многие вещи станут понятны.

Русские назначили роли даже частным охранным структурам. И благодаря тому, что СБУ сыграла в опережение, большинство из этого Кремль не смог реализовать.

Вы должны понимать, что против Украины еще до войны работало более 7 тысяч сотрудников спецслужб. И это направление постоянно усиливалось, чтобы дестабилизировать ситуацию. Если говорить метафорически, против нас воюет неповоротливый Голиаф. Но это тот случай, когда Давид победит,

– подчеркнул спикер СБУ.

Что не так с Андреем Деркачом

СБУ разоблачила в Украине агентурную сеть главного управления генштаба России, участником которой был народный депутат Андрей Деркач.

Следствие установило, что Деркач контролировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях Украины. Подготовленные силовики должны были использовать для быстрого захвата Украины.

На реализацию этого плана раз в несколько месяцев ГРУ выделяло по 3 – 4 миллиона долларов. Значительную часть этих денег Деркач взял себе.

К теме – британская разведка предупредила о новых ракетных ударах по Украине: смотрите видео