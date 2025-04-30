Сделал правильный выбор: Легион "Свобода России" показал видео взятия в плен российского солдата
- Российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, отбивают постоянные штурмы врага, напоминая российским солдатам о возможности сдаться в плен для выживания.
- Легион "Свобода России" демонстрирует видео о захвате российского солдата в плен, призывая придерживаться инструкций для сдачи через официальные каналы связи.
Российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, продолжают отбивать постоянные штурмы врага. Они напоминают, что каждый оккупант имеет возможность сделать правильный выбор – сдаться в плен.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Легион "Свобода России".
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Плен – возможность выжить для российских солдат
Бойцы Легиона указывают, что ни один из постоянных штурмов на их направлении не увенчался даже минимальным успехом: поля усеяны телами российских солдат. В то же время единственные, кто достигает позиций добровольцев – те, кто не побоялся поднять руки.
Военные показали видео, на котором пилоты БпЛА засекли трех российских оккупантов. Двое из них стали законными целями для артиллерийского огня. А третий военнослужащий армии России сделал правильный выбор – он сдался бойцам Легиона. Его вывели с поля боя и сейчас пленному ничего не угрожает.
Как пилоты БпЛА взяли в плен оккупанта: смотрите видео
Легион "Свобода России" отмечают, чтобы сдаться в плен, стоит придерживаться инструкций в видео или же или связаться заранее через официальный бот или WhatsApp/Signal: +38 (066) 40 18 943
Кстати, ранее пленный из Крыма рассказал, как оказался на войне из-за конопли. Мужчине дали выбор – тюрьма или так называемая "СВО". Он признал, что присоединился к российской армии "под влиянием нездоровой пропаганды".