Взятие в заложники не только Украины, но и Европы, – Лещенко о возможном теракте на ЧАЭС
Владимир Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС, чтобы переложить ответственность на Украину. Так Россия хочет шантажировать мир.
Для Украины уже является системным разоблачение захвата Россией ядерных объектов. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.
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Путин хочет шантажировать всю Европу
По его словам, мы противодействуем, сообщая об этих провокациях в голос. Это в определенном плане создание преград для реализации соответствующих планов.
Это (теракт на Чернобыльской АЭС – 24 канал) фактически взятие в заложники даже не Украины, а всей Европы путем шантажа,
– подчеркнул Лещенко.
Он отметил, что Запад должен отреагировать. Ведь жизнь в тихих городах Европы может стать не такой спокойной, если Путин все же осуществит свои провокации.
"Разоблачая это, мы ограждаем и себя, и мир. Однако мы должны проводить системную работу на всех площадках, в частности привлекая МАГАТЭ. Они – единственные, кто в этой ситуации может выступать арбитром", – добавил Лещенко.
Какая ситуация на ЧАЭС
Украинская разведка сообщила, что Владимир Путин приказал оккупантам готовиться к теракту на ЧАЭС. Сейчас атомная электростанция обесточена и находится под контролем российских захватчиков.
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