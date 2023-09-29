Требовал взятки за "правильное решение": в Одесской области руководителя райсуда "поймали" с поличным
Источник:СБУ
В Одесской области СБУ и НАБУ разоблачили недоброчестного руководителя одного из райсудов. Мужчина требовал деньги за принятие решений в пользу заинтересованной стороны.
Речь идет об исполняющем обязанности председателя Коминтерновского райсуда Одесщины. Именно он гарантировал местному жителю "порешать" его проблему за денежное вознаграждение.
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Коррупция в суде
Правоохранители установили, что судья пообещал мужчине обеспечить иск и истребовать документы по гражданскому делу в обмен на 50 тысяч гривен взятки. Сразу после того, как чиновник получил взятку и принял "обещанное" решение в пользу местного жителя, к нему пришли детективы НАБУ и САП.
Расследование еще продолжается. Исполняющему обязанности главы райсуда уже сообщили о подозрении в принятии предложения, обещании или получении неправомерной выгоды должностным лицом. Ему грозит 10 лет тюрьмы.
Взяточничество в Украине: что известно
- На Львовщине чиновница одного из военкоматов способствовала уклонению военнообязанных от мобилизации. Ее разоблачили при получении взятки на АЗС. Она получила 17 тысяч долларов за решение вопроса о снятии двух лиц призывного возраста с военного учета.
- Недавно на взяточничестве разоблачили судью Броварского горрайонного суда Киевской области. Он потребовал 4 000 долларов за решение о истребовании доказательств по гражданскому делу и за принятие решения о взыскании долга в интересах истца. Известно, что работники САП вручали судье подозрение прямо в его квартире. Там они заметили портрет судьи в образе Юлия Цезаря. Подобный портрет висел в доме Виктора Пшонки.
- В Одесской области должностное лицо одной из ВГА требовал у жены тяжелораненого военного 6 тысяч долларов за перевод его в другое подразделение. Злоумышленник уже задержан.