Из-за "событий вокруг Князева": Верховный Суд собирается на внеочередное заседание

Вечером 15 мая стало известно о том, что глава Верховного Суда Всеволод Князев был пойман на взятке. Поэтому в ВС приняли решение о собрании на внеочередное заседание на следующий день.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Верховного Суда в фейсбуке. В нем прокомментировали ситуацию и назвали дальнейшие шаги ВС.

Читайте также Фирташ получил подозрение от СБУ и БЭБ: в компаниях олигарха проводят обыски

Соберут внеочередное заседание Пленума

В связи с событиями, происходящими вокруг Председателя ВС Князева Всеволода Сергеевича, 16 мая 2023 года состоится внеочередное заседание Пленума Верховного суда. Время будет сообщено дополнительно,

– говорится в сообщении.

В сообщении также обращаются к представителям СМИ. В Верховном Суде отмечают, что аккредитация на заседание Пленума будет проходить Отделом коммуникационной деятельности с 11:00 16 мая.

Что известно о взятке для Князева

Начнем с того, что информация о том, что Князева поймали с поличным во время получения взятки, сначала сообщили СМИ, ссылаясь на источник в НАБУ. Вскоре эта информация была подтверждена у САП и НАБУ, но ограничились без упоминания имени.

САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда,

– отметили в САП.

Заметим, что взятие Князева на взятке за несколько минут до официального подтверждения написал глава Николаевской ОВА. Виталий Ким в 22:50 поделился публикацией, в которой говорилось, что глава Верховного Суда "спалился", получая 3 миллиона долларов. Практически сразу появилсяВ нем он намекнул на точную сумму.

Специализированная антикоррупционная прокуратура также отметила, что ведутся неотложные следственные действия. Деталями пообещали поделиться со временем.

Позже в телеграм-каналах сообщили, что обыски производятся у 18 судей Верховного Суда. Также другие издания рассказывают, ссылаясь на источники в НАБУ, что обыскивают кабинеты судей в здании Верховного Суда на улице Филиппа Орлика 4-а.