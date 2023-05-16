Из-за "событий вокруг Князева": Верховный Суд собирается на внеочередное заседание
Источник:Верховный Суд
Вечером 15 мая стало известно о том, что глава Верховного Суда Всеволод Князев был пойман на взятке. Поэтому в ВС приняли решение о собрании на внеочередное заседание на следующий день.
Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Верховного Суда в фейсбуке. В нем прокомментировали ситуацию и назвали дальнейшие шаги ВС.
Читайте также Фирташ получил подозрение от СБУ и БЭБ: в компаниях олигарха проводят обыски
Соберут внеочередное заседание Пленума
В связи с событиями, происходящими вокруг Председателя ВС Князева Всеволода Сергеевича, 16 мая 2023 года состоится внеочередное заседание Пленума Верховного суда. Время будет сообщено дополнительно,
– говорится в сообщении.
В сообщении также обращаются к представителям СМИ. В Верховном Суде отмечают, что аккредитация на заседание Пленума будет проходить Отделом коммуникационной деятельности с 11:00 16 мая.
Что известно о взятке для Князева
Начнем с того, что информация о том, что Князева поймали с поличным во время получения взятки, сначала сообщили СМИ, ссылаясь на источник в НАБУ. Вскоре эта информация была подтверждена у САП и НАБУ, но ограничились без упоминания имени.
САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда,
– отметили в САП.
Специализированная антикоррупционная прокуратура также отметила, что ведутся неотложные следственные действия. Деталями пообещали поделиться со временем.
Позже в телеграм-каналах сообщили, что обыски производятся у 18 судей Верховного Суда. Также другие издания рассказывают, ссылаясь на источники в НАБУ, что обыскивают кабинеты судей в здании Верховного Суда на улице Филиппа Орлика 4-а.