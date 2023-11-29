НАБУ и САП разоблачили взяточника совместно с СБУ. Это произошло в Полтавской области, где депутат "решал земельные вопросы".

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Какой вопрос должен был "решить" депутат

Фермер обрабатывал арендованные земельные участки, поэтому чиновник пообещал ему продлить срок аренды на уже имеющуюся землю и получить в аренду новую. Почти за 67 тысяч долларов он уверял, что проголосует за принятие "нужного" решения на земельной комиссии и сессии городского совета. А также должен был обеспечить достаточно голосов других депутатов за принятие такого решения.

Во время передачи денег его поймали с поличным. А во время обысков дома и в здании городского совета обнаружили документы, доказывающие незаконность действий.

Событие квалифицировали как получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Депутат может быть лишен свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Справка. Взятка в особо крупном размере превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан в пятьсот и более раз.

Вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения решают.

Депутат от "Слуги народа" прославился взяткой