НАБУ і САП викрили хабарника спільно з СБУ. Це сталося на Полтавщині, де депутат "вирішував земельні питання".

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Яке питання мав "вирішити" депутат

Фермер обробляв орендовані земельні ділянки, тож чиновник пообіцяв йому продовжити термін оренди на вже наявну землю та отримати в оренду нову. За майже 67 тисяч доларів він запевняв, що проголосує за ухвалення "потрібного" рішення на земельній комісії та сесії міської ради. А також мав забезпечити достатньо голосів інших депутатів за прийняття такого рішення.

Під час передачі грошей його спіймали на гарячому. А під час обшуків удома та в будівлі міської ради знайшли документи, що доводять незаконність дій.

Подію кваліфікували як одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Депутат може бути позбавлений волі на строк від восьми до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Довідка. Хабар в особливо великому розмірі перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у п'ятсот і більше разів.

Питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу вирішують.

Депутат від "Слуги народу" уславився хабарем