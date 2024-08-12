Полмиллиона долларов США взятки: в Киеве разоблачили заместителя министра энергетики

СБУ вместе с НАБУ задержали заместителя министра энергетики Украины на взятке в полмиллиона долларов. Задержанию своего подчиненного способствовал министр.

Задержанный чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

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Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах Покровского направления фронта.

"Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий и его использование на шахтах западного региона, весной этого года представители отрасли обратились к заместителю министра энергетики. Однако чиновник, в чьи обязанности входило сохранение горной техники, начал требовать деньги за ее вывоз", – сообщили в СБУ.

К незаконной деятельности заместитель привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Именно с этого горного комбината должны были начать эвакуацию оборудования после получения организатором сделки части взятки.