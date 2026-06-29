Об этом сообщили в "Атеш".

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Почему россияне хотят к кадыровцам?

Партизаны провели успешную разведывательную операцию в 126-м мотострелковом полку 71-й дивизии вооруженных сил России. Агенты "Атеш" заявили, что военнослужащие-мусульмане массово дают взятки командирам, чтобы добиться перевода в подразделения "Ахмат".

За деньги можно получить службу в тылу и больше шансов выжить. Без взятки — штурмовые атаки и высокая вероятность гибели. Военные, пережившие бои под Волчанском, якобы готовы отдать последнее, чтобы не возвращаться на передовую,

– заявили партизаны.

Оккупанты сообщили, что кадыровцев вообще не отправляют на штурмы. Агент "Атеш" отметил, что российские командиры берут деньги только у богатых, а все остальные солдаты просто умирают.

Также партизаны передают полученную информацию дальше, а российским военным, которые выходят с ними на связь, помогают найти путь для выхода.

Что еще известно об успешных операциях "Атеша"?

Партизаны сообщили, что российские власти усиливают принудительную мобилизацию среди должников и бывших заключённых — таким образом Кремль пытается компенсировать критический дефицит личного состава.

Партизаны "Атеш" провели очередную диверсию в российском Таганроге. В результате повреждения электроподстанции была нарушена работа завода "Атлант-Аэро".

Агенты "Атеш" продолжают вести разведку огневых позиций российских войск. Так, они вели наблюдение за противником между городами Саки и Евпатория во временно оккупированном Крыму.