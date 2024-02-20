Среди тех, к кому 19 февраля пришли правоохранители, были заместитель председателя Запорожского облсовета, его помощник и еще один местный депутат.

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Что натворили чиновники

Следствие установило, что вышеупомянутые чиновники дали взятку одному из директоров медицинского учреждения здравоохранения. За денежное вознаграждение чиновники хотели, чтобы директор выбрал победителем в тендере на медицинские закупки указанное ими учреждение.

Кроме того, в сумму взятки входило также совершение других финансовых операций упомянутым медучреждением в интересах финансовых учреждений.

Как сообщают в САП, всех народных избранников "взяли" "на горячем".

Разоблачение в Запорожском облсовете / Фото прокуратура

Другие коррупционные скандалы

Последние два месяца в Украине развернулись два крупнейших коррупционных скандала. Они всколыхнули общество прежде всего из-за того, что касались закупок для армии. В конце декабря – начале января огласку получило дело львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, в свое время крупнейшего поставщика Минобороны.

Следствие установило, что Гринкевич вместе с сообщниками, среди которых его сын Роман, обокрали государство на 1,5 миллиарда гривен с помощью махинаций с закупками одежды и белья для ВСУ. В деле проходят 5 фигурантов. Всем им объявили подозрения и избрали меру пресечения. Напомним, что Роман Гринкевич пробовал сбежать за границу. Его даже объявляли в розыск, но в конце концов через несколько суток задержали в Одессе.

Другой скандал вспыхнул вокруг должностных лиц Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала". Выяснилось, что осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с "Львовским арсеналом" на поставку 100 тысяч минометных снарядов на сумму 1,5 миллиарда гривен. Оборонное ведомство перечислило компании 97 процентов суммы, однако ВСУ ни одного снаряда так и не получили.

В совершении этой сделки, в частности, подозревают Александра Лиева, экс-руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны; Тоомаса Нахкура – действующего руководителя этого департамента оборонного ведомства и Юрия Збитнева, руководителя "Львовского арсенала".