Серед тих, до кого 19 лютого завітали правоохоронці, були заступник голови Запорізької облради, його помічник та ще одний місцевий депутат.

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Що накоїли чиновники

Слідство встановило, що вищезгадані посадовці дали хабаря одному з директорів медичного закладу охорони здоров'я. За грошову винагороду чиновники хотіли, аби директор обрав переможцем у тендері на медичні закупівлі вказану ними установу.

Крім того, у суму хабаря входило також вчинення інших фінансових операцій згаданим медзакладом в інтересах фінансових установ.

Як повідомляють у САП, усіх народних обранців "взяли" "на гарячому".

Викриття у Запорізькій облраді / Фото прокуратура

Інші корупційні скандали

Останні два місяці в Україні розгорнулися два найбільші корупційні скандали. Вони сколихнули суспільство передусім через те, що стосувалися закупівель для армії. Наприкінці грудня – початку січня розголосу набула справа львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, свого часу найбільшого постачальника Міноборони.

Слідство встановило, що Гринкевич разом зі спільниками, серед яких його син Роман, обікрали державу на 1,5 мільярда гривень за допомогою махінацій із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. У справі проходять 5 фігурантів. Усім їм оголосили підозри та обрали запобіжний захід. Нагадаємо, що Роман Гринкевич пробував втекти за кордон. Його навіть оголошували у розшук, але зрештою за кілька діб затримали в Одесі.

Інший скандал спалахнув навколо посадовців Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу". З'ясувалося, що восени 2022 року Міноборони уклало контракт із "Львівським арсеналом" на поставку 100 тисяч мінометних снарядів на суму 1,5 мільярда гривень. Оборонне відомство переказало компанії 97 відсотків суми, однак ЗСУ жодного снаряду так і не отримали.

У вчиненні цієї оборудки, зокрема, підозрюють Олександра Лієва, екскерівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони; Тоомаса Нахкура – чинного керівника цього департаменту оборонного відомства та Юрія Збітнєва, очільника "Львівського арсеналу".