Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160

В ночь на 28 июля в России зафиксировали взлет стратегической авиации. Враг активно применяет ее во время массированных атак на Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Николаевского Ванька".

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Что известно о взлете Ту-95МС и Ту-160 в России?

Так, по состоянию на 23:46 отмечен взлет 4 бортов Ту-95МС – по два из аэропортов "Оленья" и "Энгельс". Кроме того, из "Энгельса" взлетело 2 борта ТУ-160.

Курс бомбардировщиков юго-восточный – в направлении Каспийского региона. Мониторы предупреждают, что вылет, вероятно, боевой.

Примерное время прибытия вражеских самолетов в зону пуска ракет X-101/555 таково:

01:30 – 02:00 в районе "Энгельса" (в случае пусков ракеты ожидают в 02:00 – 03:00).

03:00 – 03:30 в районе Каспийского моря (в случае пусков ракеты ожидают в 04:30 – 05:00).

Мониторы предупреждают, что ракеты могут достичь Украины и значительно раньше. Точное количество бортов Ту-95МС и Ту-160 в воздухе станет известно ближе к утру.

Заметим, что еще со вчерашнего дня 27 июля россияне атакуют Украину "Шахедами". В ряде областей звучит тревога из-за БПЛА. Сообщается о работе ПВО по целям в разных городах, в частности – в Киеве.