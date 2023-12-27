Тревога начала распространяться по стране в 11:55. Призываем украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пройти в ближайшее укрытие.

К теме На реагирование есть считанные минуты: за сколько долетит "Кинжал" в разные области Украины

Ракетная опасность для всей Украины

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Эти ракеты представляют угрозу для всей страны, ведь с момента пуска они в считанные минуты могут преодолеть расстояние до 2000 километров.

Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– предупредили в Воздушных силах.

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Карта тревог на 12:00 27 декабря 2023 года

Мониторинговые телеграм-каналы сообщали, что в воздушном пространстве России зафиксировано 2 борта МиГ-31К. Однако пусков зафиксировано не было.

Уже в 12:12 прозвучал отбой воздушной тревоги. Впрочем, активность вражеской тактической авиации на Востоке и на Юге остается. Там существует угроза применения авиационных средств поражения.

Накануне враг также поднимал МиГ-31К

Во вторник, 26 декабря, враг также поднимал в небо истребитель МиГ-31К, из-за чего была объявлена воздушная тревога. Как сообщали в Воздушных силах, российский истребитель находился над акваторией Черного моря.

Мониторинговые телеграм-каналы информировали, что МиГ-31К взлетел с аэродрома "Моздок". Также был зафиксирован взлет самолета-заправщика Ил-78. В общей сложности тревога длилась почти 2 часа. К счастью, обошлось без пусков.

В то же время оккупанты применили баллистическое вооружение во время масштабной воздушной тревоги. Российские военные с территории временно оккупированного Крыма совершили пуски ракет, направившихся в направлении Запорожской / Днепропетровской области.

Однако украинские защитники неба вовремя отреагировали и уничтожили две ракеты типа Х-59, которыми враг пытался нанести удары.