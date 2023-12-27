Тривога почала ширитися країною об 11:55. Закликаємо українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги й пройти до найближчого укриття.

До теми На реагування є лічені хвилини: за скільки долетить "Кинджал" до різних областей України

Ракетна небезпека для всієї України

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет типу "Кинджал". Ці ракети становлять загрозу для всієї країни, адже від моменту пуску вони за лічені хвилини можуть подолати відстань до 2000 кілометрів.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– попередили у Повітряних силах.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.



Мапа тривог станом на 12:00 27 грудня 2023 року

Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що у повітряному просторі Росії зафіксовано 2 борти МіГ-31К. Проте пусків зафіксовано не було.

Вже о 12:12 пролунав відбій повітряної тривоги. Втім, активність ворожої тактичної авіації на Сході та Півдні залишається. Там існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Напередодні ворог також підіймав МіГ-31К

У вівторок, 26 грудня, ворог також підіймав у небо винищувач МіГ-31К, через що була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли у Повітряних силах, російський винищувач був над акваторією Чорного моря.

Моніторингові телеграм-канали інформували, що МіГ-31К злетів з аеродрому "Моздок". Також був зафіксований зліт літака-заправника Іл-78. Загалом тривога тривала майже 2 години. На щастя, минулося без пусків.

Водночас окупанти застосували балістичне озброєння під час масштабної повітряної тривоги. Російські військові з території тимчасово окупованого Криму здійснили пуски ракет, які спрямували у напрямку Запорізької / Дніпропетровської області.

Однак українські захисники неба вчасно відреагували та знищили дві ракети типу Х-59, якими ворог намагався завдати ударів.