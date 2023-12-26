Зранку в Києві вже оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Окрім того цієї ночі росіяни вже атакували Україну – однак не ракетами, а "Шахедами".
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По всій Україні оголосили повітряну тривогу
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Він є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", які становлять загрозу для всіх областей.
МіГ-31К повітряно-космічних сил Росії знаходиться над акваторією Чорного моря! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!
– мовиться у повідомленні Повітряних сил.
Мапа тривог в Україні станом на 11:20 26 грудня
У Києві була тривога
Київська міська військова адміністрація о 9:49 оголосила по столиці повітряну тривогу. Причиною сирен, за повідомленнями Повітряних Сил, стала загроза застосування балістичного озброєння. Ризик існує для північних, східних та центральних районів.
Станом на 9:51 повітряну тривогу було оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській областях та на Херсонщині. Відбої почали ширитися "червоними" областями о 10:10.
Ще одна неспокійна ніч
- Росіяни ще з вечора 25 грудня почали атаку дронами-камікадзе по Україні. Перші пуски "Шахедів" у напрямку Миколаївської області зафіксували о 19:25. Вже після відбою, о 22:22 ворог запустив нову хвилю дронів, яка зачепила більше областей.
- Запуск безпілотників відбувався з південно-східного напрямку – з району Балаклави, що у Крим та російського Приморсько-Ахтарську. Всього ворог випустив 19 дронів-камікадзе, з яких вдалося ліквідувати 13. Роботу ППО зафіксовано у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.
- На жаль, не обійшлося й без влучань – у Одеській та Миколаївській областях. В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. У Миколаївській області росіяни вдарили по промисловому об'єкту, пошкоджено складські будівлі. Без жертв.