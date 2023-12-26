Зранку в Києві вже оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Окрім того цієї ночі росіяни вже атакували Україну – однак не ракетами, а "Шахедами".

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По всій Україні оголосили повітряну тривогу

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Він є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", які становлять загрозу для всіх областей.

МіГ-31К повітряно-космічних сил Росії знаходиться над акваторією Чорного моря! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– мовиться у повідомленні Повітряних сил.



Мапа тривог в Україні станом на 11:20 26 грудня

Зверніть увагу! Ракети "Кинджал" летять надзвичайно швидко й на реагування є лічені хвилини. Вони здатні долати відстань до 2000 кілометрів приблизно за 5 хвилин від пусків. У мережі нещодавно опублікували приблизний час, за скільки хвилин "Кинджали" можуть подолати відстань.

У Києві була тривога

Київська міська військова адміністрація о 9:49 оголосила по столиці повітряну тривогу. Причиною сирен, за повідомленнями Повітряних Сил, стала загроза застосування балістичного озброєння. Ризик існує для північних, східних та центральних районів.

Станом на 9:51 повітряну тривогу було оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській областях та на Херсонщині. Відбої почали ширитися "червоними" областями о 10:10.

Ще одна неспокійна ніч