Хакеры проникли в Cloud One – одну из крупнейших облачных платформ ВВС США, где хранятся военные, кадровые и логистические данные. О взломе стало известно примерно месяц назад во время обновления системы, после чего работа платформы была частично ограничена.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пятерых собеседников, осведомленных о ситуации.

Что известно о взломе облачной платформы ВВС США?

Взлом Cloud One обнаружили во время работ по обновлению системы. Это вызвало ряд сбоев в работе платформы.

После обнаружения атаки американские военные приостановили перенос на Cloud One приложений для внутренних административных нужд. Также заблокировали обновления программ, которые уже работают на платформе, а некоторым пользователям отменили права администратора.

Хакеры воспользовались уязвимостью программного обеспечения и получили доступ к уровню управления системой. Теоретически это могло позволить им проверять состояние военных самолетов или отслеживать перемещение запасных частей. Однако пока нет подтверждений, что злоумышленники действительно получили доступ к таким данным.

К оценке последствий кибератаки привлекли Киберкомандование США – военное подразделение, отвечающее за кибероперации. Личности хакеров и полный масштаб проникновения пока не установлены.

Платформа Cloud One была запущена в 2017 году как единый центр для ИТ-потребностей ВВС США. Она объединяет облачные сервисы Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet и поддерживает десятки приложений.

В частности, на платформе работают системы, обрабатывающие данные о персонале, зарплатах, логистике и техническом обслуживании военной техники. Среди них – система командования и управления ВВС, собирающая информацию с радаров противовоздушной обороны и других источников в Северной Америке.

Другая система отслеживает запасы бомб и ракет на более чем 200 объектах ВВС США по всему миру. Именно поэтому возможное проникновение в Cloud One вызывает опасения относительно безопасности военной и логистической информации.

Напомним, ранее хакеры проникли в системы ЦРУ и еще двух разведывательных служб США. Тогда киберпреступники с помощью искусственного интеллекта взломали сеть анализа открытых данных, что привело к масштабным расследованиям со стороны федеральных органов.