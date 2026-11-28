Про це пише Reuters із посиланням на п'ятьох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

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Що відомо про злам хмарної платформи ВПС США?

Вторгнення в Cloud One виявили під час робіт з оновлення системи. Це спричинило низку збоїв у роботі платформи.

Після виявлення атаки американські військові призупинили перенесення на Cloud One застосунків для внутрішніх адміністративних потреб. Також заблокували оновлення програм, які вже працюють на платформі, а деяким користувачам скасували права адміністратора.

Хакери скористалися вразливістю програмного забезпечення та отримали доступ до рівня управління системою. Теоретично це могло дозволити їм перевіряти стан військових літаків або відстежувати переміщення запасних частин. Однак наразі немає підтверджень, що зловмисники справді отримали доступ до таких даних.

До оцінювання наслідків кібератаки залучили Кіберкомандування США – військовий підрозділ, який відповідає за кібероперації. Особистості хакерів і повний масштаб проникнення поки не встановлені.

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Платформу Cloud One запустили у 2017 році як єдиний центр для ІТ-потреб Повітряних сил США. Вона об'єднує хмарні сервіси Microsoft, Amazon, Oracle та Alphabet і підтримує десятки застосунків.

Зокрема, на платформі працюють системи, які обробляють дані про персонал, зарплати, логістику та технічне обслуговування військової техніки. Серед них – система командування та управління ВПС, що збирає інформацію з радарів протиповітряної оборони та інших джерел у Північній Америці.

Інша система відстежує запаси бомб і ракет на понад 200 об'єктах Повітряних сил США по всьому світу. Саме тому можливе проникнення до Cloud One викликає занепокоєння щодо безпеки військової та логістичної інформації.

Нагадаємо, раніше хакери проникли в системи ЦРУ та ще двох розвідувальних служб США. Тоді кіберзлочинці за допомогою штучного інтелекту зламали мережу аналізу відкритих даних, спричинивши масштабні розслідування з боку федеральних органів.