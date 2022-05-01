Взорвались 600 килограммов удобрений: детали об атаке россиян на Николаевщину

1 мая 2022 , 16:22
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Оперативное командование "Юг"

Военные из Оперативного командования "Юг" сообщили, что ночью они продолжили ведение боевых действий на Херсонщине и Николаевщине.

Сообщают, что подразделения оккупантов в наступление не шли. Скорее всего, враг пытается аккумулировать свои силы и восстановить технику.

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В Николаевской области взорвался склад с удобрением

В оперативном командовании "Юг" добавили, что российские захватчики продолжают обстреливать их позиции с артиллерии и минометов. В результате в Николаевской области враг попал в сельскохозяйственный объект. Речь идет о складе с удобрениями.

Сообщают, что ориентировочно 600 килограммов удобрения взорвались, после чего возник пожар. Спасатели оперативно сработали, поэтому химической угрозы для окружающей среды и людей нет. К счастью, пока пострадавших в результате этого инцидента нет.

Больше новостей о ситуации на фронте:

  • 1 мая Генштаб ВСУ сообщил, что перенаправляет военную технику в приграничные с Украиной районы. Для этого россияне используют железнодорожное сообщение. Речь идет о "военных записях", снятых с хранения в Западном, Центральном и Восточном военных округах и северном флоте.
  • Кроме того, Генштаб и СНБО обратились к блогерам и журналистам воздержаться от оценок боевых действий и логистики.
  • В ведомствах подчеркнули, что Россия – это коварный враг, использующий всю имеющуюся информацию с целью нанесения как можно больших потерь как в рядах ВСУ, так и среди гражданского населения.
  • Оперативное командование "Юг" также сообщило об активизации россиян на море. Враг пытался с помощью скоростных катеров типа "Раптор" осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих подразделений, все еще остающихся на острове Змеиный. Это произошло после того, как украинские военные нанесли очередной удар по Змеиному.
  • Военные подчеркнули, что угроза ракетных ударов по территории Украины, к сожалению, сохраняется на высоком уровне. Они призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности, добавив, что следует избегать массовых скоплений людей.

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Автор: Віта Свірневська