Почему Россия не передислоцировала истребители из Энгельса на другие аэродромы: эксперт назвал причину
26 декабря на российском аэродроме "Энгельс" снова раздался взрыв. Предварительные спутниковые снимки говорят о том, что Россия не передислоцировала истребители на другие аэродромы.
Как объясняет Николай Соломаха, аэродромы "Энгельс-1", "Энгельс-2", "Украинка" создавались именно как базовые воздушные узлы для использования стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95М. Еще один из подобных есть на севере за полярным кругом. Об этом военный эксперт сказал в эфире 24 канала.
Достойно внимания На аэродроме в Энгельсе мог находиться уникальный контингент военных летчиков России, – Игнат
Нужна соответствующая инфраструктура
Как утверждает Соломаха, истребители можно рассредоточить на другие аэродромы. Но проблема заключается в том, что соответствующая инфраструктура расположена на конкретных аэродромах. Речь идет о хранилищах для хранения авиационных боеприпасов, средствах для заправки и т.д.
Даже если россияне передислоцировали куда-то бомбардировщики, для боевого применения они вынуждены будут возвращать их на авиабазы "Энгельс", чтобы провести заправку, подвесить крылатые ракеты.
– утверждает Соломаха.
Центры боевого управления, добавил военный эксперт, также расположены на этих базах. Без них обойтись очень тяжело, а строительство новых требует длительного времени. Кроме того, такие проекты предусматривают серьезные материальные затраты.
Второй взрыв на аэродроме "Энгельс": коротко
- 25 декабря в Россию снова пришел мощный "хлопок". В этот раз взрывы раздались на аэродроме "Энгельс" Саратовской области.
- Впрочем, громкий инцидент на этом аэродроме произошел не впервые. В начале декабря его уже "атаковал неизвестный беспилотник".
- По информации российских пропагандистов, над аэродромом вроде бы сбили беспилотник. Местные телеграм-каналы сообщали, что после взрывов на место "падения беспилотника" отправились пожарные машины и скорые. Площадь возгорания после взрыва составила около 120 квадратных метров.
- Впоследствии информацию о взрывах подтвердили в минобороны России. Там утверждают, что они были результатом работы ПВО.
- В Воздушных силах ВСУ отметили, что взрывы в "Энгельсе" – это последствия террористических действий россиян. Юрий Игнат сообщил, что "хлопок" становится все более частым явлением в России.
- Впоследствии в сети появилось видео прилетов. Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак подчеркнул, что взрыв был конкретным. По его словам, это не похоже на работу систем ПВО, то есть кажется, что было попадание на местность.
- Несколько российских пабликов распространили информацию, что могли быть повреждены или уничтожены пять российских самолетов. Более того, российские СМИ распространяют информацию, что в результате прилетов мог быть поражен пункт управления базой.