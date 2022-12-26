Почему Россия не передислоцировала истребители из Энгельса на другие аэродромы: эксперт назвал причину

26 декабря на российском аэродроме "Энгельс" снова раздался взрыв. Предварительные спутниковые снимки говорят о том, что Россия не передислоцировала истребители на другие аэродромы.

Как объясняет Николай Соломаха, аэродромы "Энгельс-1", "Энгельс-2", "Украинка" создавались именно как базовые воздушные узлы для использования стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95М. Еще один из подобных есть на севере за полярным кругом. Об этом военный эксперт сказал в эфире 24 канала.

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Нужна соответствующая инфраструктура

Как утверждает Соломаха, истребители можно рассредоточить на другие аэродромы. Но проблема заключается в том, что соответствующая инфраструктура расположена на конкретных аэродромах. Речь идет о хранилищах для хранения авиационных боеприпасов, средствах для заправки и т.д.

Даже если россияне передислоцировали куда-то бомбардировщики, для боевого применения они вынуждены будут возвращать их на авиабазы "Энгельс", чтобы провести заправку, подвесить крылатые ракеты.

– утверждает Соломаха.

Центры боевого управления, добавил военный эксперт, также расположены на этих базах. Без них обойтись очень тяжело, а строительство новых требует длительного времени. Кроме того, такие проекты предусматривают серьезные материальные затраты.

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