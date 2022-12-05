В России сообщают о 3 погибших на аэродроме и перекладывают вину на Украину

Россия после хлопка на российском аэродроме "Энгельс" вдруг скорректировала свои басни. На смену "никто не пострадал" пришло "есть жертвы".

Россия заявила, что во время "хлопка", который погулял на военном аэродроме, откуда обстреливали Украину, якобы погибли 3 человека. Кроме того, страна-оккупант объявила о якобы 4 пострадавших. Заявления распространили росСМИ, информирует 24 канал.

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Не обошлось и без древней российской легенды о ПВО. Якобы она перехватила украинские беспилотники, которые летели на "Энгельса". Конечно же, никаких доказательств в России представить не смогли. В то же время "официальные заявления" по команде подхватили российские пропагандисты.

Тем временем местные жители начали публиковать панические сообщения в соцсетях.

Что говорит украинская разведка

"Хлопок" посетил аэродром 5 декабря. В сети опубликовали кадры взрыва, который будто "зажег" небо. Андрей Юсов – представитель ГУР Минобороны Украины – заявил, что за инцидент несет ответственность российское правительство.

Сегодняшние события – очередной признак их деградации, в частности, и военной инфраструктуры,

– сказал военный.

Украина детали комментировать не берется. В то же время, украинцы смогут узнать больше после победы.