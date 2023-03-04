"Хлопок" в Мачулищах: СМИ рассказали, где сейчас поврежденный самолет-разведчик А-50

Белорусские партизаны на днях дронами атаковали российский самолет А-50, координировавший ракетные удары по Украине. После сообщения о взрывах на аэродроме в Мачулищах, где базировался самолет, воздушное судно исчезло.

Журналисты попытались выяснить, куда же девался самолет-разведчик. Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" пишет, что 2 марта российский самолет А-50 с бортовым номером "43" улетел на ремонтный завод в Россию.

Смотрите также После пожара с аэродрома в Ейске исчезли 6 истребителей Су-34

Где сейчас находится самолет

Телеграмм-канал прессслужбы Лукашенко и вовсе заявил, что А-50 сопровождал "борт №1". Однако по информации телеграмм-канала "Белорусские Гаюн", поврежденный самолет покинул воздушное пространство Беларуси и, "по предварительной информации", отправился на ремонт в Таганрог. Точного доказательства этих данных не было.

Журналистка издания "Зеркало" под прикрытием сотрудника белорусского аэродрома позвонила "Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Бериева". Этот комплекс включает 325-й авиаремонтный завод, специализирующийся на восстановлении подобной техники. Работники приемной подтвердили, что самолет с бортовым номером 43 действительно находится у них.

Журналистке дали несколько номеров телефона, но ни на одном из них никто не ответил. В приемной не смогли предоставить никаких других подробностей по этому самолету.

Что известно об атаке на российский самолет

Утром 26 февраля в окрестностях военного аэродрома 50-й смешанной базы Военно-воздушных сил Беларуси в Мачулищах местные жители услышали несколько взрывов. По информации BYPOL, они явились результатом атаки дрона белорусских партизан на российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50.

Как заявил руководитель объединения бывших силовиков Александр Азаров, самолет, участвовавший в корректировке российских ракетных ударов по территории Украины, был поврежден, и "летать уже не сможет".

После этого появились сообщения о том, что на границе ужесточили пограничный контроль, а в розыск объявили выходца из Крыма, которого называют причастным к этому инциденту. Кроме того, в Беларуси начали проверять владельцев дронов.

Впоследствии белорусские партизаны показали полное видео с беспилотников, пробравшихся в российский самолет А-50 в Мачулищах.