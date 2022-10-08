Появились спутниковые фото на аэродроме "Шайковка" в России: там 52-й бомбардировочный полк

Накануне стало известно о "хлопке" на аэродроме "Шайковка" в России. Напомним, что там располагается 52-й бомбардировочный полк. И в сети уже есть спутниковые снимки с места взрывов.

По предварительной информации, взрыв на "Шайковке" произошел благодаря украинскому беспилотнику-камикадзе. Он каким-то чудом преодолел сотни километров незамеченным, прежде чем долететь до аэродрома.

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Что показали спутниковые снимки

На спутниковых снимках можно увидеть аэродром "Шайковка", расположенный в 225 километрах от Севера Украины. Как заметил аналитик из США Тайлер Роговей, и это видно невооруженным глазом, следов удара не видно. Не исключено, что он пришелся на другую часть аэродрома, которая не видна на кадрах.

Сами снимки, добавил он, сделаны примерно в 14.45 по местному времени. На них видны 2 перехватчика Миг-31 Foxbat, а также силы ПВО. Также существует предположение, что удар беспилотник мог нанести позже. И именно поэтому не видно никаких последствий.

Спутниковые снимки аэродрома "Шайковка" / Фото с твиттера Роговея

Как говорит Роговей, атака беспилотником по аэродрому точно произошла. В то же время, он отметил, что российские источники открещиваются от этого. Мол, по дрону они нанесли удар до того, как он попал в аэродром.

На "Шайковке" базируются российские бомбардировщики

Подтвердил удар по "Шайковке" губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он отметил, что аэродром якобы попал под атаку дрона-камикадзе. Напомним, что на этом аэродроме базируются бомбардировщики Ту-22М3, регулярно атакующие Украину.

Российская сторона отметила, что в результате этого никто не пострадал. Кроме того, ни инфраструктура аэропорта, ни техника не получили повреждений. Что касается самого украинского БпЛА, то подтвердить его удар очень сложно. Ведь нет ни фото, ни видео, которые могли бы это сделать.

Журналист Андрей Цаплиенко позже высказал предположение о причинах взрыва. По его мнению, спровоцировал "хлопок" иранский дрон-камикадзе. Не исключено, что им должны атаковать Украину, но он упал и сдетонировал именно на территории "Шайковки". Это предположение, скажем откровенно, больше напоминает правду.

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