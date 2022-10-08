За попередньою інформацією, вибух на "Шайківці" стався буцімто завдяки українському безпілотнику-камікадзе. Він якимось дивом подолав сотні кілометрів непоміченим, перш долетіти до аеродрому.

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Що показали супутникові знімки

На супутникових знімках можна побачити аеродром "Шайківка", розташований за 225 кілометрів від Півночі України. Як зауважив аналітик зі США Тайлер Роговей, та й видно неозброєним оком, слідів удару не видно. Не виключено, що він припав на іншу частину летовища, яку не видно на кадрах.

Самі знімки, додав він, зроблені приблизно об 14:45 за місцевим часом. На них видно 2 перехоплювачі Міг-31 Foxbat, а також сили ППО. Також існує припущення, що удар безпілотник міг завдати пізніше. І саме тому не видно жодних наслідків.

Супутникові знімки аеродрому "Шайківка" / Фото з твітера Роговея

Як каже Роговей, атака безпілотником по аеродрому точно сталася. Водночас він зазначив, що російські джерела відхрещуються від цього. Мовляв, по дрону вони завдали удару до того, як він влучив в аеродром.

На "Шайківці" базуються російські бомбардувальники

Підтвердив удар по "Шайківці" губернатор Калузької області Владислав Шапша. Він зазначив, що аеродром буцімто потрапив під атаку дрона-камікадзе. Нагадаємо, що на цьому аеродромі базуються бомбардувальники Ту-22М3, якими регулярно атакують Україну.

Російська сторона зазначила, що внаслідок цього ніхто не постраждав. Крім того, ані інфраструктура аеропорту, ані техніка не зазнали пошкоджень. Що стосується самого українського БпЛА, то підтвердити його удар вкрай складно. Адже немає ані фото, ані відео, які б могли це зробити.

Журналіст Андрій Цаплієнко пізніше висловив припущення про причини вибуху. На його думку, причинив "бавовну" іранський дрон-камікадзе. Не виключено, що ним мали атакувати Україну, але він упав та здетонував саме на території "Шайківки". Це припущення, скажімо відверто, більше нагадує правду.

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