Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно о возгорании?

На момент прибытия спасателей из окон квартиры валил густой черный дым, а внутри оставались люди.

В квартире во Львове взорвался аккумулятор / Фото ГСЧС

Из-за сильного задымления хозяин не смог самостоятельно выйти из квартиры. Спасатели установили выдвижную лестницу, через окно проникли в квартиру и вывели мужчину в безопасное место.

Взрыв также повредил межквартирную перегородку. Из-за этого в соседней квартире оказались заблокированными двое взрослых и двое детей. Спасатели с помощью лестницы проникли в квартиру и эвакуировали всех четверых жильцов.

Еще одну женщину из-за сильного задымления спасатели вывели совместно с полицейскими. Всего во время пожара спасатели спасли шестерых человек. Огонь в квартире ликвидировали.

После осмотра медиками все спасенные отказались от госпитализации. Причины и обстоятельства взрыва аккумуляторной батареи в настоящее время устанавливаются.

Напомним, утром 10 июня в центре Львова на улице Валовой, 4 вспыхнул пожар. Возгорание произошло на последнем, четвертом этаже исторического каменного дома.

По предварительной информации, пожар возник в хостеле, где загорелись предметы домашнего обихода. На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС и другие соответствующие службы. Спасатели с помощью специальных устройств вывели из дома на свежий воздух женщину с ребенком.

Пожар удалось ликвидировать, а обстоятельства его возникновения в настоящее время устанавливаются. К счастью, в результате возгорания никто не погиб и не пострадал.