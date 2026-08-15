Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про загоряння?

На момент прибуття рятувальників із вікон помешкання виривався густий чорний дим, а всередині залишалися люди.

У квартирі Львова вибухнув акумулятор / Фото ДСНС

Через сильне задимлення господар не зміг самостійно вийти з квартири. Рятувальники встановили висувну драбину, через вікно потрапили до помешкання та вивели чоловіка у безпечне місце.

Вибух також пошкодив суміжну стіну між квартирами. У сусідньому помешканні через це опинилися заблокованими двоє дорослих та двоє дітей. Надзвичайники за допомогою драбини потрапили до квартири та евакуювали всіх чотирьох мешканців.

Ще одну жінку через сильне задимлення рятувальники вивели спільно з поліцейськими. Загалом під час пожежі надзвичайники врятували шістьох людей. Вогонь у квартирі ліквідували.

Після огляду медиками всі врятовані від госпіталізації відмовилися. Причини та обставини вибуху акумуляторної батареї наразі встановлюють.

Нагадаємо, зранку 10 червня у центрі Львова на вулиці Валовій, 4 спалахнула пожежа. Займання сталося на останньому, четвертому поверсі історичної кам'яниці.

За попередньою інформацією, вогонь виник у хостелі, де загорілися речі домашнього вжитку. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС та інші відповідні служби. Рятувальники за допомогою спеціальних пристроїв вивели з будинку на свіже повітря жінку з дитиною.

Пожежу вдалося ліквідувати, а обставини її виникнення наразі встановлюють. На щастя, внаслідок займання ніхто не загинув і не постраждав.