В оккупированном Алчевске произошел взрыв в районе металлургического комбината: известно, что это не прилет
Источник:Новости Донбасса
Неизвестный "хлопок" посетил временно оккупированный Алчевск на Луганщине. Там раздался мощный "бах" вблизи металлургического завода.
Взрыв недалеко от территории предприятия прогремел 3 декабря вечером. Местные жители говорят, что это был "теракт", а оккупационные власти назвали это событие просто "инцидентом".
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Взрыв в Алчевске
Так, жители Алчевска в соцсетях сообщили, что в 20:08 недалеко от территории Алчевского металлургического комбината произошел взрыв, в результате которого пострадали 6 человек. Кроме того, в СМИ уже пишут, что, вероятно, одна из пострадавших могла умереть в реанимации. Три человека находятся в состоянии средней тяжести.
Тем временем российская компания "ЮГМК" (Южный горно-металлургический комплекс), управляющая комбинатом, заявила об "инциденте", в результате которого пострадали 4 работника предприятия. В то же время, о каком инциденте именно речь идет компания уточнять не стала.
Версии "инцидента"
Украинский военнослужащий Артем Карякин с позывным "Східний", ссылаясь на местных, предположил, что у комбината неизвестные из автомобиля бросили гранату.
По его словам, неподалеку от места ЧП, в 59-м Квартале, якобы нашли взрывное устройство неизвестного типа. Поэтому во всем квартале выключили электричество до утра следующего дня.
На оккупированных территориях и в России нет покоя от "взрывных инцидентов"
- В ночь на 4 декабря в Луганске вспыхнула нефтебаза. Жители города говорят, что слышали сначала взрыв, а уже потом произошло возгорание – вспыхнул один из резервуаров местной нефтебазы. Российские пропагандисты писали об атаке беспилотников.
- Днем примерно в 15:00 к западу от российского Ростова раздались взрывы. Губернатор города заявил о работе "ПВО".
- Поздним вечером 3 декабря стало известно о масштабном пожаре в Москве. Пламя охватило завод специализированных автомобилей.