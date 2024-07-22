Аптеку снесло полностью: в Краснодарском крае России взорвалось здание

В Краснодарском крае России утром 22 июля произошла чрезвычайная ситуация. В городе Апшеронске взорвалось здание.

По предварительной информации, на месте происшествия уже есть пострадавшие. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о взрыве в Апшеронске

Российские пропагандисты рассказали, что взрыв здания произошел напротив центрального рынка Апшеронска. На место уже прибыли пожарные машины и полицейские.

В Апшеронске произошел взрыв в доме: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что под завалами, как сказали оккупанты, торгового центра находятся люди. Спасатели вытащили из-под здания женщину. Сейчас она находится в реанимации.

Россияне вытащили из-под завалов женщину: смотрите видео

Количество пострадавших по состоянию на 09:16 увеличилось до 14 человек. Спасенная женщина из-под завалов ТЦ в Апшеронске – сотрудница аптеки. Она вышла на смену сегодня в 7.50. Через несколько минут раздался взрыв.

На месте взрыва работают экстренные службы: смотрите видео

По предварительной версии, в здании на улице Ворошилова в Апшеронске произошел взрыв газа. Начался пожар, его уже потушили. Аптеку, по данным россиян, снесло полностью. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Кадры из Апшеронска после взрыва / Фото из российских телеграм-каналов

На месте также видели столб густого дыма. Поисково-спасательные работы в здании еще продолжаются.

Что происходит в Краснодарском крае: смотрите видео

По словам очевидца, в момент ЧП на остановке рядом сидела пожилая женщина и ее посекло осколками. Мужчина рассказал, что на месте уже несколько зданий нет, есть очень сильные разрушения.

Он добавил, что взрыв был такой силы, что 100-килограммовые бетонные блоки отнесло на 20 – 30 метров, а в радиусе 100 метров в домах выбило стекла.

Ранее оккупанты хвастались, что якобы ночью их печально известной ПВО удалось сбить 75 "вражеских" беспилотников. В Краснодарском крае якобы "приземлили" 8 беспилотных летательных аппаратов.