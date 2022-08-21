"Поперед батька в пекло": соцсети шутят о подрыве авто украинофоба дугина

Накануне 20 августа под Москвой взорвался автомобиль дарьи дугиной, дочери идеолога "русского мира" александра дугина. Сеть уже на эту тему изобилует мемами и предупреждениями для россиян.

Сразу же оговоримся, что эта подборка преследует цель не высмеивать чью-то смерть. Речь идет скорее о предупреждении для тех россиян, которые до сих пор не верят, что их минует возмездие за ракетные обстрелы и убийства в Украине.

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Сеть изобилует мемами о взрыве авто

Мэр Днепра Борис Филатов, например, предложил дугину перечитать произведение Ницше "По ту сторону добра и зла". Он отметил, что философ озвучил очень хорошую мысль: "Если долго всматриваться в бездну, то рано или поздно бездна взглянет на тебя". Таким образом он призвал идеолога "русского мира" задуматься над тем, что он делает.

Сейчас будет несколько чёрный фразеологизм, но он имеет право на существование. Журналист Виталий Глагола заметил, что дарья дугина "полізла поперед батька в пекло". Справедливости ради оговоримся, что она всю свою жизнь там провела, ведь речь идет о россии.

Активист Сергей Стерненко также нашел логическое объяснение произошедшему. Он заметил, что это был не взрыв, а "специальная операция". В ее рамках дочь дугина проявила солидарность с захарченко, а также моторолой, если вы еще помните этих двоих.

Не обошлось и без актуального. Один из мемов связан с поединком между Александром Усиком и Энтони Джошуа. На нем огорченный дугин, а само изображение подписано лаконично: "Когда поставил последние 40 долларов на Джошуа".

Один из пользователей сети решил напомнить россиянам, что им следует бояться опасности отовсюду. Он подчеркнул, что украинцы, в отличие от других жителей россии, не столь сильно отличаются внешне от оккупантов. А это значит, что у каждого захватчика должен быть страх возможного возмездия за всех украинцев, чьи жизни унесла война россии против нашего государства.

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Москву пользователи сети уже называют фронтовым городом. Таким образом намекают, что скоро на территории страны-агрессора не будет места, где было бы безопасно и спокойно.

Фото дугина с места взрыва вдохновило еще на один мем из жизни.

Я: Ставлю варить макароны и ухожу 5 минут поиграть в игру на компьютере.

Также я через два часа:

Кроме того, пользователи сети поздравили Александра Дугина с "выигрышем" Lada Kalina. Это тот самый белый автомобиль, который себе на гробовые приобрели родители одного из погибших на войне в Украине оккупанта.

А этот мем мы просто не могли обойти вниманием, ведь практически каждый украинец причастен к покупке "спутника Приюта". Сами понимаете:

Пишуть, що вчора збитий над Севастополем супутник ICEYE впав на машину доньки Дугіна… Опубліковано Сергієм Наумовичем Неділя, 21 серпня 2022 р.

Напоследок оставляем мем о силе российских "скрапов". Один из активных пользователей твиттера написал, что дочь дугина очень сильно переполнили гордость, а также патриотизм.

дугин не сел в авто

Напомним, что машина взорвалась на шоссе вблизи Москвы 20 августа около 22:00. В автомобиле на тот момент находилась дарья дугина, а также водитель. А вот александр дугин в последний момент ехать передумал, сев в другое транспортное средство.

Правоохранители не сомневаются в том, что это была террористическая атака. Они ведь обнаружили в ней остатки взрывчатки. В то же время в стране-агрессоре уже нашли "киевский след".

Отметим, что в Офисе Президента это отрицали. Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина – ни криминальная, ни террористическая страна. Поэтому виновных следует искать в россии.

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