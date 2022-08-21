Идеолог "русского мира" и ненавистник украинцев: что известно о дугине и подрыве авто его дочери

Поздно вечером 20 августа на трассе под Москвой взорвалось авто дарьи дугиной, дочери идеолога "русского мира" александра дугина. Рассказываем, чем известен тот, кого называют "мозгом" путина.

Как отмечают росСМИ, на момент взрыва в автомобиле должен был находиться и сам александр дугин. Но в последний момент он принял решение сесть в другую машину, что и спасло ему жизнь. Ведь ни водитель, ни его дочь в результате этого инцидента не выжили.

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Поэтому сейчас начинают спорить: кто желал смерти александру дугину. В том, что это было покушение, уже не сомневается никто. Особенно после заявления правоохранителей об обнаруженной взрывчатке. Рассказываем в материале 24 канала кто такой александр дугин и каково его влияние на полномасштабное вторжение.

дугин – основатель идеологии "русского мира"

Прежде всего начнем с регалий. В россии и мире александр дугин известен как философ, а также консервативный публицист. Но лучше всего врезается в память то, что его считают одним из основателей идеологии "русского мира". Того самого, который оккупанты пытаются навязать Украине и всему миру на протяжении многих лет.

А еще он основатель идеологии неоевразийства. Согласно ей, россия должна доминировать над соседними государствами, противостоять США и странам-членам НАТО. Кроме того, говорится о распространении этой самой идеологии на всю территорию евроазиатского континента.

Требовал от москвы быть более агрессивной в своих действиях

Поскольку дугин – ультрарадикал, поэтому и посылы у него резкие и агрессивные. Так, он на протяжении многих лет оказывал давление на официальную москву и критиковал ее. А все для того, чтобы страна-террорист была более агрессивной в плане самоутверждения. Чтобы ее на мировой арене боялись.

Призвал убивать украинцев

В западных СМИ сообщают, что дугин – не только идеолог "русского мира". Он еще и тот, к чьему мнению прислушиваются силовики и кремлевские чиновники. А самое главное – сам владимир путин.

Дугин – очередной пример того, что среди россиян искать хороших не стоит. Он еще в 2014 году озвучивал публично антиукраинские заявления. Так, он призывал убивать наших граждан. С соответствующим лозунгом он выступил во время одного из эфиров, комментируя трагические события в Одессе 2 мая 2014 года.

дугин публично призвал убивать украинцев: смотрите видео

Понятно, что в войне против Украины он высказывался за ее проведение. Более того, недавно в одной из своих социальных сетей он требовал от элиты страны-агрессора наконец-то определиться со своей позицией.

Я думаю, все высокопоставленные чиновники россии должны открыто выразить свое отношение к СВО (специальная военная операция – 24 канал). Или покинуть посты. Некоторые что-то подозрительно молчат. И мы волей-неволей начинаем интерпретировать их молчание по-своему,

– подчеркнул он.

дугин попросил чиновников сделать выбор: либо говорить четче и громче букву Z, либо покинуть свои посты.

Добавим, что дугин был внесен в санкционный список Европейского Союза еще в 2014 году. А уже в 2015 году он пополнил соответствующие списки в США и Канаде. А все потому, что его считают причастным к аннексии полуострова Крым.

дугин случайно предрек смерть дочери

Ровно год назад на своей странице в одной из российских социальных сетей он оставил сообщение. Это несколько переделанная цитата философа Фридриха Ницше, а звучит она так: "То, что нас не убивает, убивает кого-то еще".



дугин предрек смерть своей дочери год назад / Скриншот из сети

И именно 20 августа ее автомобиль взорвался под Москвой, когда дарья дугина возвращалась с фестиваля "Традиция", где была вместе с отцом. По странному стечению обстоятельств сам александр дугин решил в машину не садиться, а поехать на другой. Так что эта случайность, если можно ее так назвать, спасла ему жизнь.

Транспортное средство взлетело в воздух около 22:00 на Можайском шоссе. В Land Cruiser Prado на тот момент находились дарья дугина и ее водитель.

Добавим, что 21 августа поступила информация, что дугин попал в больницу. Правда, неизвестно в каком состоянии и что произошло с ним.

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Заметим, что дарья дугина наследовала своего отца. Девушка также занималась пропагандой и пыталась распространять в массы идеологию неоевразийства.

В одном из эфиров она рассказывала о том, что приезжала на территорию металлургического комбината "Азовсталь". Тогда дочь дугина продолжила честно отрабатывать методички кремля. Девушка рассказывала о мифических нацистах, а также запугивала зрителей тем, насколько они опасны.

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