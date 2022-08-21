Возникает вопрос эффективности режима, – политолог прокомментировал подрыв авто с дочерью дугина
Вечером 20 августа под москвой взорвался автомобиль с дочерью идеолога "русского мира" александра дугина дарьей. российские спецслужбы открыли уголовное производство, но пока обвинить никого не могут, в том числе и украинские спецслужбы.
Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Он добавил, что уголовное дело возбуждено по статье убийства, а не теракта.
Стоит внимания Идеолог "русского мира" и ненавистник украинцев: что известно о дугине и подрыве авто его дочери
Есть споры, какую версию предложить российскому обществу
Галлямов отметил, что в следственном комитете россии есть споры, как им правильно интерпретировать это событие. Если они обвинят в этом украинские спецслужбы, еще больше разочаруют самих россиян.
Вы нам обещали легкую победу. Говорили, что враг вообще какой-то неполноценный. За 3 дня возьмем Киев. А вместо этого у нас в одинцовском районе в подмосковье подрывают вашего пропагандиста,
– отметил политолог.
По его словам, российское общество в таком случае будет говорить: это не победа, это не "все идет по плану".
Вопросы эффективности режима
Кроме того, по мнению Галлямова, в случае если виновными в деле объявят украинцев, у россиян возникнут вопросы к своим спецслужбам, а значит и к режиму.
"путин – выходец из спецслужб. 22 года эти спецслужбы грабили страну, для того, чтобы гарантировать безопасность. И где ваша безопасность? Возникает главный вопрос вообще – вопрос эффективности режима", – подчеркнул он.
Поэтому политолог подытожил, что версия с обвинением Украины – это палка о двух концах. Есть отдельные выступления по этому поводу, но единого хора пока незаметно.
Галлямов прокомментировал подрыв авто с дочерью дугина: смотрите видео
Подрыв авто с дочерью дугина: что известно
- В подмосковье 20 августа взорвался джип дочери александра дугина, которого называют главным идеологом "русского мира". Его дочь и водитель авто погибли.
- На следующий день уже сам вдохновитель путина попал в больницу. Что случилось с "философом" неизвестно.
- Михаил Подоляк отметил, что Украина не имеет никакого отношения ко взрыву. Он также подчеркнул, что следы стоит искать в самой россии.