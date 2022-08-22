Нам с ними точно не по пути, – Давидюк о "национальной республиканской армии" россии

Ответственность за убийство дугиной взяла на себя "национальная республиканская армия" россии. Однако надеяться на то, что она способна совершить какой-то переворот в россии точно не следует, тем более, что ее идеи нам совершенно чужды.

Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Николай Давидюк. Он проанализировал манифест этой организации.

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Что включает в себя этот манифест

Давидюк рассказал, что в манифесте есть три пункта, которые Украине абсолютно не нужны.

Они будут строить безолигархическое общество, в котором все народы будут братскими. И украинцы, и белорусы, и россияне, и даже некоторые народности Ближнего Востока или Африки, такие как сирийцы.

Они не менее империалистические, чем сам путин.

Флаг, на фоне которого выступал бывший депутат госдумы илья пономарев – это флаг, на фоне которого обычно говорит сбежавший из россии олигарх ходорковский. Им пользуется и эта "армия". И хотят им заменить российский триколор, когда придут к власти.

"Нам с ними точно не по пути. А там пусть заменяют флаги, пусть стреляют друг в друга. Для нас это неважно", – отметил Давидюк.

Такие организации реально могут существовать в россии

Давыдюк не подверг сомнению то, что существование такой организации в россии в принципе невозможно без ведома фсб. Это демонстрация россии и русскости.

Посмотрите, как они в 90-е "отжимали" друг у друга бизнес. Как они делили наследие советского союза. То есть примерно так оно и происходило, в том числе и подрыв авто. Методы у них не изменились. А что, путин не так действует?

– заметил политолог.

Эта "армия" никакой угрозы режиму россии не представляет

По мнению Давидюка, "национальная республиканская армия" не представляет сейчас никакой угрозы российскому режиму.

"Надеяться на россиян нам точно не надо. Но наблюдать за тем, что у них происходят вот такие движения можно", – подчеркнул он.

Политолог добавил, что, скорее всего, эти движения являются медиными. Даже подрыв авто дугиной – это акт медийного убийства. Способны ли они на большее? Увидим.

Пусть целятся в бункер. Возможно, попадут,

– подытожил Давидюк.

Давидюк о "национальной республиканской армии россии": смотрите видео

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