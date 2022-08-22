Таку думку 24 каналу озвучив політолог Микола Давидюк. Він проаналізував маніфест цієї організації.

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Що містить у собі цей маніфест

Давидюк розповів, що в маніфесті є три пункти, які Україні абсолютно не потрібні.

Вони будуть будувати безолігархічне суспільство, в якому всі народи будуть братніми. І українці, і білоруси, і росіяни, і навіть деякі народності Близького Сходу чи Африки, як-от сирійці.

Вони не менш імперіалістичні, ніж сам путін.

Прапор, на фоні, якого виступав колишній депутат держдуми ілля пономарьов – це прапор, на фоні якого зазвичай говорить олігарх ходорковський, який втік з росії. Ним користується і ця "армія". І хочуть ним замінити російський триколор, коли прийдуть до влади.

"Нам з ними точно не по дорозі. А там хай заміняють прапори, хай стріляють один в одного. Для нас це неважливо", – зазначив Давидюк.

Такі організації реально можуть існувати в росії

Давидюк не поставив під сумнів те, що існування такої організації в росії в принципі неможливе без відома фсб. Це демонстрація росії і російськості.

Подивіться, як вони в 90-ті "віджимали" один в одного бізнес. Як вони ділили спадок радянського союзу. Тобто приблизно так воно і відбувалось, зокрема і підрив авто. Методи в них не змінились. А що путін не так діє?

– зауважив політолог.

Ця "армія" ніякої загрози режиму росії не становить

На думку Давидюка, "національна республіканська армія" не становить зараз ніякої загрози російському режиму.

"Сподіватись на росіян нам точно не треба. Але спостерігати за тим, що у них відбуваються ось такі рухи можна", – підкреслив він.

Політолог додав, що, радше за все, ці рухи є медійними. Навіть підрив авто дугіної – це акт медійного вбивства. Чи здатні вони на більше? Побачимо.

Нехай ціляться в бункер. Можливо, влучать,

– підсумував Давидюк.

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