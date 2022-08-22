россия обвиняет Украину в убийстве дугиной: удастся ли кремлю использовать событие
Страницы ведущих европейских газет пестрят заголовками по убийству дочери дугина. ФСБ обвинило в этом Украину, и кремль непременно захочет выкрутить ситуацию в свою сторону на международном уровне.
Такое мнение 24 каналу озвучил политолог-международник Антон Кучухидзе. Он добавил, что у кремля ничего не получится.
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Поддержка и доверие Украине непоколебимы
Кучухидзе рассказал, что россия не сможет "выкрутить" эту историю в свою пользу на уровне Евросоюза, Лондона или Вашингтона. Там совершенно понимают ситуацию.
Обратите внимание на доверие между спецслужбами США, Великобритании и Украины. Или другими европейскими спецслужбами с украинскими,
– отметил политолог-международник.
По его словам, доверие строится на том, что Украина:
- не атакует гражданских;
- ответственно относится к взятым на себя обязательствам;
- соблюдает все правила и обычаи международного и гуманитарного права во время ведения войны.
Политолог-международник отметил, что главный фактор, говорящий о доверии – это рост передачи вооружения.
россия дискредитирована на международном уровне
По словам Кучухидзе, россия, конечно, захочет "вбить клин" в эти отношения, но ей ничего не удастся, потому что у нее не хватит фактажа.
"Они, как политический институт, сегодня, во-первых, дискредитированы. А во-вторых, западные посольства все очень хорошо анализируют", – подытожил политолог-международник.
Кучухидзе о том, удастся ли кремлю использовать убийство дугиной в свою пользу: смотрите видео
Взрыв авто дугиной: что известно
- россия обвинила украинские спецслужбы в подрыве авто дугиной. ФСБ даже назвала имя исполнительницы и сообщила, что она военнослужащая полка Прокопенко и уже уехала в Эстонию.
- На самом деле, Украина не имеет никакого отношения к этому событию. Такие обвинения бездоказательны и являются частью информационной войны.
- В полку Прокопенко прокомментировали обвинения. "Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовали фсб в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста дугина никогда не принадлежала к нашему подразделению", – говорится в заявлении.