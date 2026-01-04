Взрыв авто на Оболони квалифицирован как теракт: пострадал военный
- В Киеве на улице Героев Днепра взорвался автомобиль.
- Прокуратура начала досудебное расследование по части 1 статьи 258 УК Украины.
В середине дня 4 января в Киеве во дворе дома по улице Героев Днепра взорвался автомобиль, в результате чего пострадал военный. Инцидент квалифицировали как теракт.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
Что известно о теракте в Киеве?
Взрыв прогремел во время открытия багажника автомобиля. В результате военнослужащий получил осколочные ранения. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала.
В столице взорвался автомобиль / Фото прокуратуры
По факту взрыва начато досудебное расследование по части 1 статьи 258 УК Украины – террористический акт. Речь идет о совершении взрыва или других действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья людей.
В пятницу, 26 декабря, появились сообщения об инциденте в Подольском районе столицы. По данным полиции, там произошел взрыв в автобусе. Он стоял на конечной остановке без пассажиров.
Ранее, 11 декабря, в Дарницком районе Киева взорвался неустановленный предмет. В результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранения.
Кроме того, днем 20 декабря на улице Анны Ахматовой вспыхнул масштабный пожар. Видео, распространенные в соцсетях, зафиксировали, как здание было почти полностью охвачено пламенем, а густой черный дым поднимался высоко над жилым районом.