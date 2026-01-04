Взрыв авто на Оболони квалифицирован как теракт: пострадал военный

В середине дня 4 января в Киеве во дворе дома по улице Героев Днепра взорвался автомобиль, в результате чего пострадал военный. Инцидент квалифицировали как теракт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Киева.

Что известно о теракте в Киеве?

Взрыв прогремел во время открытия багажника автомобиля. В результате военнослужащий получил осколочные ранения. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала.



В столице взорвался автомобиль / Фото прокуратуры

По факту взрыва начато досудебное расследование по части 1 статьи 258 УК Украины – террористический акт. Речь идет о совершении взрыва или других действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья людей.

