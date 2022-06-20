Взрыв авто предателя Соболева в Херсоне: глава ОВА рассказал, в каком состоянии коллаборант

Во временно оккупированном Херсоне 18 июня партизаны попытались взорвать авто местного коллаборанта Евгения Соболева. Сетью стали распространять разную информацию о состоянии здоровья предателя.

Глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Геннадий Лагута 20 июня рассказал, что начальник херсонской исправительной колонии, перешедший на сторону российских оккупантов, все еще жив , а информация об ампутации конечностей коллаборанта не соответствует действительности. 24 канал передает детали.

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В каком состоянии предатель Соболев после инцидента

Геннадий Лагута подтвердил, что в автомобиле Audi Q7 белого цвета, на который недавно сдетонировало взрывное устройство в Херсоне, действительно находились два человека . Одним из них был местный коллаборант Евгений Соболев, начальник исправительной колонии №90, ушедший на сотрудничество с врагом.

Он (Соболев – ред. 24 канал) в начале войны совершал такие поступки, которые казались героическими и проукраинскими . Многое сделал для поддержки хлебом и другими продуктами Херсона. Но потом, наверное, знает только он, что произошло, и почему он стал предателем и коллаборантом, играя важную роль в поддержке оккупационных сил на Херсонщине всеми своими ресурсами.

– заметил Лагута.

Глава Херсонской ОВА заверил, что подрыв автомобиля произошел, но информация об ампутации конечностей коллаборанта не соответствует действительности. Оба человека, которые были в автомобиле, по его словам, живы и находятся в больнице с травмами разной степени тяжести.

У Евгения Соболева действительно повреждены обе ноги, но разговоры о том, что они ампутированы, не соответствуют действительности.

– добавил чиновник.

Кстати, Лагута также прокомментировал инцидент в ресторане на набережной Херсона, отметив, что там действительно были расстреляны три российских кафиров . Вероятно, речь идет о взрыве 7 июня в кафе Ностальжи , которое раньше понравились коллаборанты высочайшего звена.

Добавим, что захватчики и предатели Херсонской области откровенно паникуют из-за партизанского движения и приближения Вооруженных Сил Украины к Херсону. Поэтому они пытаются через своих агентов продвигать среди местных жителей нарративы о населенных пунктах, в которых продолжаются боевые действия - мол, города, которые ВСУ пытаются уволить, превращаются в руины, поэтому лучше жить под оккупацией.

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