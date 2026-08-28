Покушение на подполковника в Петербурге: взрывчатку могла заложить 24-летняя девушка, сбежавшая из страны

Российские правоохранители подозревают 24-летнюю гражданку России в установке взрывного устройства под автомобиль подполковника. По данным силовиков, вечером 26 августа она закрепила самодельную бомбу под днищем автомобиля в микрорайоне Шушары непосредственно под сиденьем водителя.

Об этом пишут ряд российских СМИ.

Что известно о ходе событий и побеге подозреваемой?

По версии следствия, несколько месяцев назад с девушкой в мессенджере связались неизвестные лица. Ее убедили пойти на этот шаг, после чего предложили заложить взрывчатку под конкретный автомобиль и пообещали содействовать выезду из страны.

Сразу после закладки взрывчатки подозреваемая отправилась в аэропорт Пулково. Утром 27 августа она вылетела в Турцию. Российские силовики пытались привлечь турецких коллег для ее задержания, однако к тому моменту девушка уже вылетела в Кишинев.

В результате взрыва, произошедшего утром 27 августа, погиб российский подполковник, а его жена получила тяжелые ранения. По данным СМИ, погибший мог быть военным летчиком.

К слову, взрыв прогремел в микрорайоне Санкт-Петербурга, где в свое время активно строили жилье для российских военнослужащих. В 2010 году квартиры там лично осматривал Владимир Путин.

Напомним, в августе во время боевого задания в одной из африканских стран погиб российский пилот Дмитрий Сердинов. Он был капитаном запаса ВКС РФ, служил в составе авиационного подразделения ЧВК "Вагнер" и вел пропагандистский Z-канал.