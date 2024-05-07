Взрыв в Чернигове: подробности от полиции, исчезло ли что-то из хранилищ банка
Источник:Полиция в Черниговской области
Рано утром 6 мая в помещении банка на улице Ивана Мазепы в Чернигове прогремел взрыв. Подробности рассказали в полиции.
В результате взрыва повреждено здание и авто, которые были припаркованы рядом. К счастью, обошлось без пострадавших.
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Исчезло ли что-то из хранилищ банка
Сообщение о взрыве в помещении банка в центре Чернигова поступило в полицию около 4 часов утра.
Предварительно, в результате взрыва содержимое хранилищ банка также не пострадало. Заявлений о пропаже имущества от клиентов банка в полицию не поступало,
– отметили в полиции.
Взрыв в помещении банка в Чернигове / Фото полиции
На месте работали спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, а также руководство ГУНП в Черниговской области и Черниговского райуправления полиции. Полицейские установили, что содержимое хранилищ банка не пострадало.
В то же время усматриваются признаки безуспешной попытки похитить имущество клиентов банка,
– добавили в полиции.
Также рассказали, что следователи начали уголовное производство по признакам двух статей Уголовного кодекса Украины. В частности, по части 2 статьи 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва" и по части 3 статьи 15, части 5 статьи 185 "Покушение на кражу".
В рамках расследования обоих производств назначен ряд экспертиз, в частности трасологическую, молекулярно-генетическую и дактилоскопическую. Личности причастных к взрыву устанавливаются. Продолжаются следственные действия.
В банк сделали подкоп из подвала дома
- Интересно, что в банк сделали подкоп из подвала десятиэтажки, к которой пристроен банк.
- Об этом Суспильному рассказала жительница многоэтажки.
- Так, Нина Антоновна отметила: "Этот подкоп сделали три недели назад, где-то так. И песок в детском саду под забор положили. Вызвали полицию, они пришли, посмотрели, сказали, все хорошо и уехали. И вот, пожалуйста, нормально закончилось. Когда они выносили тот песок, неизвестно".
- Пресс-секретарь ГСЧС Нина Луценко рассказала, что спасателям понадобился почти час, чтобы ликвидировать пожар и начать разбор разрушенного банка. Теперь к подкопу нет доступа, там работает полиция.