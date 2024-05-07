Взрыв в Чернигове: подробности от полиции, исчезло ли что-то из хранилищ банка

Рано утром 6 мая в помещении банка на улице Ивана Мазепы в Чернигове прогремел взрыв. Подробности рассказали в полиции.

В результате взрыва повреждено здание и авто, которые были припаркованы рядом. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Исчезло ли что-то из хранилищ банка

Сообщение о взрыве в помещении банка в центре Чернигова поступило в полицию около 4 часов утра.

Предварительно, в результате взрыва содержимое хранилищ банка также не пострадало. Заявлений о пропаже имущества от клиентов банка в полицию не поступало,

– отметили в полиции.

Взрыв в помещении банка в Чернигове / Фото полиции

На месте работали спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, а также руководство ГУНП в Черниговской области и Черниговского райуправления полиции. Полицейские установили, что содержимое хранилищ банка не пострадало.

В то же время усматриваются признаки безуспешной попытки похитить имущество клиентов банка,

– добавили в полиции.

Также рассказали, что следователи начали уголовное производство по признакам двух статей Уголовного кодекса Украины. В частности, по части 2 статьи 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва" и по части 3 статьи 15, части 5 статьи 185 "Покушение на кражу".

В рамках расследования обоих производств назначен ряд экспертиз, в частности трасологическую, молекулярно-генетическую и дактилоскопическую. Личности причастных к взрыву устанавливаются. Продолжаются следственные действия.

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