Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, есть три самые правдоподобные версии произошедшего в Белгороде.

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Вечером 20 апреля в Белгороде прошел аварийный восток боеприпаса из самолета Су-34. Это привело к многочисленным разрушениям в городе. В России сообщили, что этот инцидент произошел из-за неисправности.

Есть две убедительные версии того, как это произошло: сам самолет испортился и бомба выпала "случайно". Другая версия более интересна – этот самолет попал под излучение нашей радиолокационной станции. Для пилота есть предупреждение, когда его захватывает ЗРК, что в любой момент может произойти запуск зенитной ракеты,

– рассказал Алексей Гетьман.

Он добавил, что пилот, поняв, что находится под прицелом украинских радиолокационных станций, просто испугался. А для того чтобы лучше маневрировать и быстрее убежать, решил сбросить бомбу.

"Версия, что это просто был испуг пилота, а не какая-то неисправность самолета, правдоподобнее и интереснее", - отметил майор запаса ВСУ.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что это могло быть провокация самих россиян, чтобы еще больше нагнетать эскалацию и дестабилизировать ситуацию.

Это для них характерно. Они и перед началом чеченских войн взрывали свои же постройки. Поэтому это могла быть сознательная провокация со стороны России. Они не жалеют ни своих солдат, ни людей,

– подчеркнул Гетман.

Спешка россиян не играет им на руку

Впрочем, если рассматривать вариант, что это все же был незапланированный инцидент, то по этому поводу высказался и пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, подобные случаи в России могут участиться. Все потому, что россияне наспех переоборудовают обычные бомбы на управляемые авиаснаряды.

"Фугасная бомба очень мощная. Они наспех приделали к ней крылья с JPS-устройством. У нее нет двигателя, как у крылатой ракеты, но ею можно управлять. Вполне возможно, что крылья раскрылись во время полета и бомба просто оторвалась от самолета", – отметил военный эксперт.

Российские пропагандисты писали, что к самолету была прикреплена фугасная полуторатысячная авиабомба. Но, учитывая небольшой радиус взрыва, вероятнее всего это была бомба ФАБ-500.

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