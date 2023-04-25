Внештатного сброса сразу двух бомб не бывает, Белгород бомбили сознательно, – летчик

20 апреля в российском Белгороде раздался мощный взрыв. Российская армия заявила о нештатном сбросе боеприпасов. Однако эта версия разбивается о аргументы опытного летчика.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что российские оккупанты сознательно скинули бомбы на Белгород. Об этом он заявил 24 Каналу.

Смотрите также Авиабомба "сошла" с самолета: мощный взрыв в Белгороде – все, что известно

Это была боевая задача

По его словам, не бывает нештатного сброса сразу двух боеприпасов. СУ-34, являющийся носителем авиабомбы ФАБ-500, имеет два летчика, контролирующих действия друг друга. Сброс двух бомб требует участия обоих членов экипажа, а это значит, что такова была боевая задача: сбросить две бомбы на жилой квартал в Белгороде.

"Может быть сброс одного боеприпаса, но это сразу видит летчик и возвращается назад: сбрасывает боеприпасы на полигоне, или садится с ними на базе. Если сошли две бомбы, то это штатный сброс. Вопрос зачем он это сделал? Или это обычная халатность, или это выполнение боевого задания", – подчеркнул Свитан.

Роман Свитан о белгородском инциденте: смотреть видео

Военный эксперт также рассказал, что у бомбы ФАБ-500 есть таймер активации. Соответственно, упавшие в Белгороде бомбы были предназначены для подрыва многоэтажного дома. Это похоже на произошедшие в Рязани события 20 лет назад – взрывы в жилых домах, которые были организованы ФСБ, чтобы обвинить в этом "чеченских боевиков".

Хотели обвинить Украину в терроризме

По словам Свитана, виновниками этого удара должны были назначить украинских военных, но не произошло. Одна бомба не попала в цель, а другая – попала, но не взорвалась.

"Они хотели раскрутить эту тему, как из Х-22, которым они ударили по Днепру – точно такие же кадры россияне хотели показать миру и обвинить украинцев в терроризме. Все это было подстроено под выступление Лаврова на Совбезе ООН. Но белгородчанам удалось "отмолить" от себя эту трагедию", – отметил лётчик-инструктор.

Он добавил, что бомбы ФАБ-500 находятся на вооружении у Украины, и они могли теоретически долететь до Белгорода с обвесом JDAM, который нам передали США.

Мы используем их против российских военных объектов, и россияне могли бы взять обломки JDAM, чтобы подстроить будто это сделали ВСУ. Жертв не было, а потому не было смысла обвинять Украину,

– заметил Свитан.

Инцидент в Белгороде: главное