Болел и имел изъяны ног: в Белой Церкви мужчина взорвал себя гранатой

2 апреля 2023, 18:01
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Источник:

Полиция Киевской области

В Белой Церкви Киевской области прогремел мощный взрыв. Как оказалось, это взорвалась граната.

Взрыв произошел 2 апреля в возле жилого дома. К сожалению, в результате инцидента погиб мужчина.

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Что известно о взрыве в Белой Церкви

По словам правоохранителей, около 14:00 житель Белой Церкви сообщил, что услышал взрыв и увидел мертвым мужчину. Как оказалось, 59-летний умерший болел и имел пороки ног. Возле его тела обнаружили на месте чеку.

В настоящее время на месте работают полицейские, патрульная полиция, спасатели и медики.

Что происходит на месте трагедии / фото полиции

Начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов подтвердил, что пожилой мужчина взорвался на гранате в Белой Церкви. Предварительная версия трагедии – суицид.

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Другие подобные случаи

  • Накануне во Львове 31 марта прогремел мощный взрыв в жилом доме. Произошло это по улице Замарстыновской, 150. Жители части Шевченковского района жаловались на отключения света. Предварительно, там могла взорваться граната.
  • Полиция подтвердила данные о жертве. Правоохранители также отметили, что причиной взрыва стала граната. По крайней мере, такова предварительная версия.
  • Как оказалось, взрыв травмировал гостя – 44-летнего жителя Чернигова. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.
  • К тому же хозяин дома, 52-летний львовянин, получил тяжелые травмы. Его госпитализировали и за его жизнь борются медики.
  • В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в доме.
Автор: Софія Ковнір