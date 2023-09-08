Оккупанты Бердянска начинают псевдовыборы громко: на "избирательный участок" пришел "хлопок"

Россияне начали проведение так называемых "выборов" в органы "местной власти", в том числе на временно оккупированных территориях. Что не удивительно, "хлопок" решил этому помешать.

В пятницу, 8 сентября, мэр Мелитополя Иван Федоров констатировал, что для оккупантов псевдовыборы в Бердянске на Запорожье начались "очень громко". Взрыв прогремел в лицее, где захватчики устроили так называемый "избирательный участок".

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Псевдовыборы под угрозой

По словам городского главы, взрывов было именно два на территории Бердянского муниципального лицея. До этого громко было в Новой Каховке, Каменке-Днепровской и Васильевском районе.

Военная охрана не успела помочь – осталась под завалами. Пора сворачивать псевдовыборы,

– написал Федоров.

Местные телеграм-каналы уточнили, что взрывы прогремели именно ночью. Первый – около 23:20, 7 сентября, а второй – через час. Лицей, в который наведался проголосовать "хлопок", расположен по адресу улица Чехова, 65.

Расположение лицея в Бердянске, где ночью было громко: смотрите на карте от Google maps

Вероятно, коллаборанты, охранявшие участок ночью, – погибли. Вместе с тем известно, что на территории учебного заведения в ночь на 8 сентября был масштабный пожар.

Обратите внимание! Очевидно, к этому причастно "Движение сопротивления Бердянска". Там предупредили, что участие в псевдовыборах является не только незаконным, но и опасным: "Это только начало".

Взрыв в Крыму