Россияне снова списывают все на ПВО: в Бердянском райсовете рассказали о мощных взрывах в городе

Во временно оккупированном Бердянске на Запорожье вечером 2 октября прогремели взрывы. Российские захватчики традиционно отчитались о работе "пе-ве-о".

Впрочем, обычно, когда оккупанты пишут о работе ПВО, то это преимущественно прилеты. Об этом 24 Каналу сказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Взрыв слышал весь город

В среду вечером, 2 октября, мониторинговые каналы россиян писали о работе ПВО в Бердянске. Впоследствии исчезал свет на улицах микрорайонов Колония и Макорты.

Деталей пока нет. Хотелось бы отчитаться о хороших последствиях, но, возможно, оккупанты до утра их удачно скрыли,

– отметил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Российские захватчики запугали бердянцев настолько, что люди боятся даже в окно выглянуть, чтобы увидеть, что вообще произошло. Однако местные жители писали, что взрывы не были похожи на работу противовоздушной обороны.

Однозначно был мощный взрыв, который слышал практически весь город. В общем в Бердянске есть куда лететь. Кроме того, возможно, что оккупанты пытаются сбить беспилотники, которые летели транзитом на Россию,

– добавил Дудукалов.

К слову, утром 2 октября в Бердянске в микрорайоне Лиски недалеко от порта взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко. Он был судьей Черниговского районного суда Запорожской области. Однако нарушил судебную присягу и остался в городе, который оккупировали россияне. От полученных травм коллаборационист умер.