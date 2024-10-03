Втім, зазвичай, коли окупанти пишуть про роботу ППО, то це переважно прильоти. Про це 24 Каналу сказав заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Вибух чуло все місто

У середу ввечері, 2 жовтня, моніторингові канали росіян писали про роботу ППО у Бердянську. Згодом зникало світло на вулицях мікрорайонів Колонія та Макорти.

Деталей поки що немає. Хотілося б відзвітувати про хороші наслідки, але, можливо, окупанти до ранку їх вдало приховали,

– зауважив заступник голови Бердянської райради.

Російські загарбники залякали бердянців настільки, що люди бояться навіть у вікно виглянути, щоб побачити, що взагалі сталося. Однак місцеві жителі писали, що вибухи не були схожі на роботу протиповітряної оборони.

Однозначно був потужний вибух, який чуло практично усе місто. Загалом у Бердянську є куди летіти. Крім того, можливо, що окупанти намагаються збити безпілотники, які летіли транзитом на Росію,

– додав Дудукалов.

До слова, зранку 2 жовтня у Бердянську у мікрорайоні Лиски неподалік порту вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко. Він був суддею Чернігівського районного суду Запорізької області. Однак порушив судову присягу та залишився в місті, яке окупували росіяни. Від отриманих травм колаборант помер.