Российские СМИ пишут, что в небе над Москвой снова заметили неизвестный беспилотник. Его даже успели снять на видео. 24 Канал.
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Беспилотник взорвался
По сети ширится информация, что на видео тот самый БПЛА, который взорвался в районе Карамишевской набережной.
В небе над столицей России заметили неизвестный дрон: смотрите видео
Более того, в сети публикуют видео с тем же беспилотником, но снятые в других уголках города.
На записи слышно, как россиянка жалуется, что беспилотник "чуть не долетел" до них, хотя он находился на достаточном расстоянии от дома. Очевидно, женщина еще не привыкла к подобным инцидентам, хотя теперь дроны появляются в российской столице очень часто.
Она настолько напугана появлением БПЛА, что начинает молиться.
БПЛА летит над Москвой: смотрите видео
Беспилотник таки взорвался, достигнув своей цели. Этот момент тоже попал на видео.
Беспилотник в Москве взорвался: смотрите видео
Неизвестные дроны в Москве: последние новости
- Россияне 11 августа жаловались, что дроны летят на Москву. Из-за таких тревожных сообщений в российской столице закрыли небо над аэропортом "Внуково". Из-за этого возникли задержки в рейсах, поскольку борта перенаправлялись на другие аэродромы.
- Идентична ситуация сложилась ночью 10 августа, когда на Москву снова летели неизвестные дроны. Поэтому аэропорты Внуково и Домодедово были парализованы. В общем двух аэропортах был задержан прилет около 30 рейсов. Согласно онлайн-таблу, в Домодедово откладывали посадку 20 рейсов, а во Внуково – 9.
- В Москве во дворе дома Солнечногорской улицы приземлился дрон с коробкой с надписью SOS. Беспилотный летательный аппарат обнаружили рядом с тепловым пунктом МОЭК на Солнечногорской. Место приземления было оцеплено, а дрон подробно изучали. По предварительным данным, в Москве приземлился Dji mavic pro 2 с камерой.