Российские СМИ пишут, что в небе над Москвой снова заметили неизвестный беспилотник. Его даже успели снять на видео. 24 Канал.

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Беспилотник взорвался

По сети ширится информация, что на видео тот самый БПЛА, который взорвался в районе Карамишевской набережной.

В небе над столицей России заметили неизвестный дрон: смотрите видео

Более того, в сети публикуют видео с тем же беспилотником, но снятые в других уголках города.

На записи слышно, как россиянка жалуется, что беспилотник "чуть не долетел" до них, хотя он находился на достаточном расстоянии от дома. Очевидно, женщина еще не привыкла к подобным инцидентам, хотя теперь дроны появляются в российской столице очень часто.

Она настолько напугана появлением БПЛА, что начинает молиться.

БПЛА летит над Москвой: смотрите видео

Беспилотник таки взорвался, достигнув своей цели. Этот момент тоже попал на видео.

Беспилотник в Москве взорвался: смотрите видео

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