Было уже 4 операции и это не конец: как 2-летний Роман приходит в себя после взрыва в Чернигове

Двухлетний мальчик получил ранение в результате детонации боеприпаса в Чернигове. Ребенку уже сделали четыре операции, однако впереди еще несколько.

Пятую операцию маленькому Роману планируют сделать в апреле 2023 года. Об этом рассказала журналистам его мать Надежда Божко.

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Впереди у мальчика ряд операций

Это будет уже пятая и не последняя операция на лице Ромы. Будут производить пересадку мышц и ждать "прорастания" нервов. Должны возобновить работу лицевого нерва, чтобы лицо функционировало. Следующим шагом станет косметическая коррекция – придание симметрии,

– отметила Надежда Божко.

Женщина добавила, что только после ряда операций врачи приступят к протезированию поврежденного глаза ребенка. Сейчас мать с сыном находятся в Австрии.

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